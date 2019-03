Australijski terorista Brenton Tarant krenuo u krvavi pohod na Novom Zelandu oružjem na kome je su stajali natpisi na nemačkom, bugarskom, ruskom i srpskom.

At one end of the world, the Terrorist murdered innocent people. The siege of Vienna over the weapons and magazines in 1683 and 1389, the name of the Serbian warrior (Milos Obilic) who martyred Sultan Murat in the Kosovo War.

