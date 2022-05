Šolc: Kljucna tema razgovora dijalog s Prištinom

BERLIN – Nemački kancelar Olaf Šolc istakao je danas da pristupna perspektiva za Srbiju, i ostale zemlje Zapadnog Balkana, mora postati realnost, i dao obećanje da će se Nemačka zalagati da to tako bude, ukazujući da je ključan na tom putu dogovor u dijalogu Beograda i Prištine.

Šolc je nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem međutim, istakao je da je ključna tema razgovora sa srpskim predsednikom bila dijalog sa Prištinom.

Preneo je da će večeras u Berlinu razgovarati izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak, Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti.

„Napredak u dijalogu je od ogromnom značaja za mir i stabilnost u regionu i Evropi. Rekao sam koliko su važni ti napretci ka sveobuhvatnom dogovoru. Svi do sada postignuto dogovori moraju da se poštuju, i jednostrano delovanje nije od pomoći“, rekao je on.

Šolc je istakao da Nemačka intenzivno podržava pristupni proces Srbije, kako kroz savetovanje, tako i projektno finansiranje.

„Evropska perspektiva Srbije i drugih zemalja regiona mora biti nešto što mora biti pretvoreno u realnost. Moje obećanje je da ću se zalagati za to da perspketiva postane realnost“, rekao je on novinarima.

Šolc je podsetio da se sa Vučićem već ranije sretao i razgovarao dok je bio gradonačelnik Hamburga i da je to dobra polazna osnova za sve ono što žele dve zemlje zajendo da urade.

Preneo je da je razgovarano o širokom spektru bilateralnih odnosa.

On je ukazao na dobru ekonomsku saradnju, činjenicu da u Srbiji radi 400 nemačkih preduzeća koja su stvorila oko 75.000 radnih mesta.

„Taj pozitivan razvoj želimo dalje da podstičemo“, podvukao je on.

Ukazao je i na strateško klimatsko partnerstvo koje je uspostavljeno između dve zemlje na jesen, što treba da doprinese snažnijem napretku u energetskoj transformaciji.

Važna tema je, dodaje, reakcija na brutalni rat Rusije protiv Ukrajine.

Šolc je naglasio da EU i njeni kandidati moraju biti jedinstveni i braniti zajedničke vrednosti.

„Važno je da svi šaljemo jedinstvenu poruku, da svi znaju da ne može da se prihvati rat. To je teška situacija, i zato moramo svi koji treba da budemo zajedno to i budemo“, poručio je on.

Šolc je kazao da je važno da Srbija nastavi reformski put, posebno u oblasti vladavine prava, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Šolc je preneo da je u razgovoru sa Vučićem izrazio zabrinutost zbog stanja u BiH i secesioniionstičkh težnji Milorada Dodika.

„Posebno u BiH je važno da se svi zalažu da tamo bude moguć konstruktivan razvoj“, poručio je on.

Šolc je naglasio da je neophodna regionalna saradnja na putu ka EU.

„Stvaranje zajedničkog tržišta, je veoma bitno i nadam se da četiri sporazuma biti brzo postignuta“, dodao je on.

Šolc je najavio da će za par nedelja putovati na Zapadni Balkan, a posetiti i Beograd.

(Tanjug)

