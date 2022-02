Šolc: Šreder ne predstavlja Nemačku

BERLIN – Nemački kancelar Olaf Šolc distancirao se danas od ranijeg šefa nemačke vlade Gerharda Šredera i njegovih izjava povodom Ukrajine.

„Šreder ne govori u ime vlade, ne radi za vladu i nije vlada“, podvukao je Šolc u intervjuu za CNN.

Šolc je istakao da je on sada kancelar i da su političke strategije zemlje one koje on izgovori.

Naglasio je da vodi politiku za Nemačku, te poručio da pitanja oko angažovanja Šredera u Rusiji moraju biti postavljena njegovom nekadašnjem partijskom kolegi direktno.

U intervjuu CNN-u Šolc je izbegao da da jasan odgovor u vezi sankcija protiv Rusije.

Kao i tokom razgovora sa američkim predsednikom Džozefom Bajdenom on je izbegavao da govori o gasovodu „Severni tok 2“.

(Tanjug)

