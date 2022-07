Šolc: Želimo Severnu Makedoniju u EU, prihvatite predlog

BERLIN – Nemački kancelar Olaf Šolc pozvao je građane Severne Makedonije na prihvatanje francuskog predloga za rešavanje spora sa Bugarskom i porucico da je ova država ponovo pred važnim smernicama.

„Želite li da prihvatite evropski kompromis? Time bi konačno mogla da se održi prva pristupna konferencija – 17 godina od dobijanja statusa kandidata. To bi vas dovelo jedan važan korak bliže članstvu EU i prevazišlo blokadu“, poručio je Šolc u otvorenom pismu građanima Severne Makedonije.

Rekao je da razume nestrpljenje i frustraciju građana i da je čak i deli sa njima.

„Razumem kada kažete „nama je predugu previše obećavano, i previše od nas traženo“. Razumem kada imate sumnje da li bi taj korak stvarno oslobodio put u EU“, naglasio je on.

Šolc je kazao, ističući da želi da bude potpuno otvoren, da i nakon prihvatanja „ovog kompromisa“ pristupni proces neće biti jednostavan.

„Takođe kažem i da zajedno možemo da savladamo sve zadatke koji su pred vama. Mi želimo da postanete članica EU. Želimo vas u Uniji i da vašu i našu kulturnu posebnost, naše različite jezike i identitete očuvamo i negujemo. To nas čini zajednički snažnim“, podvukao je on.

Šolc je naveo da zna da kompromisi iziskuju ponekad bolne ustupke, i dodao da se EU sastoji od kompromisa i to svakodnevno.

„Uveren sam da nas i teški kompromisi na kraju uvek vode napred i čine snažnijim. Mi smo i ostajemo na vašoj strani“, zaključio je kancelar.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.