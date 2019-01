Soroš napada „najopasnijeg protivnika“ da bi sakrio američku akciju u Venecueli

Tokom nastupa na Svetskom ekonomskom forumu i Davosu, Soroš je izjavio da iako Kina nije jedino „autoritarno društvo“ na svetu, to je ipak sistem, odnosno najbogatija, najjača i tehnološki napredna država, što čini lidera države Si Đipinga „najopasnijim protivnikom“ zapadnog otvorenog društva.

Ministarstvo spoljnih poslova Kine izdalo je saopštenje da je kritika američkog milijardera Džordža Soroša na račun Si Đinpinga i izjave da je on „neprijatelj otvorenog društva“ savršeno besmislena i da ne zaslužuje odgovor.

U intervjuu za Sputnjik kanadski naučnik, doktor Mišel Čosudovski je objasnio šta je to zapravo u Kini, što brine ljude poput Soroša.

Koliko je opravdana kritika Džordža Soroša na račun predsednika Kine?

— Mislim da je ovo manevar koji bi trebalo da odvuče pažnju sa dešavanja u Venecueli. I vrlo je interesantno što baš kada govori o autoritarnim društvima, on ne pominje nedavne poteze predsednika SAD koji su usmereni protiv Karakasa.

U zapadnom svetu ima mnogo autoritarnih čelnih lica država, baš poput Makrona u Francuskoj koji guši „Žute prsluke“ i, naravno Tereza Mej, koja stalno nameće svoj stav.

U suštini, smatram da je njegov govor bio osrednji, jer se nije doticao nekih od najvažnijih i realnih tema savremenog sveta.

Takođe, trebalo bi se setiti da Džordž Soroš ima iskustvo u sličnim poslovima, on je već doveo do izbijanja nekih obojenih revolucija.

Tokom nastupa u Davosu, Soroš je naveo nekoliko interesantnih argumenata. Jedan od njih je bio da je veštačka inteligencija po svojoj prirodi nedemokratska. Koliko je zaista opasna tehnologija veštačke inteligencije? Ima li osnova za Soroševe tvrdnje ili se on po običaju bavi svojim problemima?

— Veštačka inteligencija je instrument koji mogu da koriste različiti ljudi u različite svrhe. Ne zaboravimo da je isti taj Džordž Soroš koristio tehnologiju veštačke inteligencije zajedno sa insajderskim informacijama, kako bi spekulisao na finansijskim tržištima preko svog hedž-fonda. To je standardna procedura i to je odvratno. Mislim da ima razloga da se pogleda šire. Naravno da se u Kini koristi tehnologija veštačke inteligencije. U SAD se takođe koristi, baš kao i niz represivnih instrumenata.

Interesantno je da je prošle godine Džordž Soroš govorio o mogućoj opasnosti koja vreba u vezi sa aktivnostima tehnoloških giganata, a ove godine je govorio o Kini. Čemu ti stalni napadi na Kinu?

— U ovom trenutku Kina je lider u nekoliko ključnih tehnologija. Nema sumnje da je to prednost Pekinga i zato mislim da Vašington i njegovi saveznici žele da se potrude i učine sve kako Kina ne bi igrala ključnu ulogu u oblasti globalnih tehnologija. To se vidi iz priče sa „Huavejem“ i optužbi u vezi sa tehničkom bezbednošću i trgovinskim sankcijama.

Ali u krajnjoj liniji, ako izjednačavamo Zapad sa Kinom, pomenimo da je Soroš oličenje Zapada, on i ostali koji bi da mogu iscedili novac iz vazduha. Za takve spekulante kao što je Soroš, realan novac i realna ekonomija su nešto strano. A realna ekonomija je prešla u Kinu i ona je razvijena do te mere da to počinje da muti hegemoniju SAD. Mislim da se u tome i krije glavni problem. To takođe objašnjava kampanju protiv Kine, posebno u oblasti visokih tehnologija.

Trebalo bi konstatovati da će ipak SAD i EU biti maksimalno pažljivi u daljim koracima prema Pekingu, jer se veliki deo robe proizvodi u Kini. Ako bi trgovinu koristili kao oruđe, to bi moglo da izazove masovno narušavanje trgovinskih i proizvodnih struktura u čitavom zapadnom svetu.

(Sputnjik)