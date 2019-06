Sprema li Amerika najmasovnije proterivanje u svojoj istoriji

Sve što Tramp radi jeste usmereno na očuvanje vlasti, pa i najava da će iz Amerike proterati milione ilegalnih migranata.

„Naredne nedelje migraciona i carinska policija počeće proces deportacije miliona nelegalnih stranaca koji su nezakonito ušli u SAD“, zagrmeo je putem Tvitera američki predsednik Donald Tramp, najavljujući time najmasovniji egzodus u istoriji svoje zemlje.

Istovremeno, američki mediji, pozivajući se na neimenovane izvore iz Kongresa, najavljuju da će 550 miliona dolara, koliko je iznosila američka pomoć Gvatemali, El Salvadoru i Hondurasu u 2017. i 2018. godini, biti uskraćeno ukoliko ove tri zemlje ne promene politiku prema ilegalnim migrantima koji žele da uđu u SAD.

Trampu ne ide baš najbolje u političkim kalkulacijama

Gvatemala je već odlučila da potpiše sporazum o azilu za građane iz trećih zemalja, koji predviđa davanje azila migrantima u državi u koju su prvo ušli.

Sve što Tramp radi povezano je sa izbornom kampanjom, koja je u njegovom slučaju permanentna, komentariše odluku američkog predsednika beogradski novinar Zoran Ćirjaković, tako da i odluku o proterivanju miliona ljudi koji se u Americi bave raznim manuelnim poslovima, treba posmatrati u tom kontekstu.

„Svaka odluka ima različite posledice na različite ljude. Trampovo glavno biračko telo je ono koje je na različite načine uplašeno migracijama i oni smatraju da je ovo za njih dobro. Naravno, postoji jedan deo biračkog tela (ali na njega on ne računa) za koji ovo neće biti dobrodošlo. Na primer, u Kaliforniji, gde migranti beru voće i povrće na ogromnim plantažama, biće nekih problema. Ali, on na Kaliforniju ne računa“, objašnjava Ćirjaković.

Američkom predsedniku, prema Ćirjakovićevom mišljenju, ne ide baš najbolje u političkim kalkulacijama i pošto se radi o osobi kojoj, u borbi da se domogne vlasti, ništa nije sveto, nastaviće sa sličnim potezima.

Za razliku od Evrope, gde je migrantski talas zaustavljen i gde se može očekivati opadanje popularnosti Trampovih sledbenika, u SAD je strah od migranata još prisutan. Ocenjujući da je migrantski pritisak iz osiromašenih i kriminalizovanih centralnoameričkih sredina posledica američke politike i njenog višedecenijskog mešanja u poslove tih država, Ćirjaković priznaje da Trampova najava da će proterati milione ljude, nije politički iracionalna.

Rizična igra

Tehnički gledano, američka administracija je sposobna da izvede najavljenu operaciju. Međutim, pitanje je da li će izdržati pritisak javnog mnenja. Kakve će biti reakcije različitih političkih struktura u SAD, pa i „duboke države“, pita se Ćirjaković.

„Masovno proterivanje bi imalo jako neprijatne scene. U celom svetu imamo jedan nekritički trijumf diskursa holokausta. Ne govorim o pravom holokaustu, već o lakoći s kojom se taj diskurs prvenstveno na Zapadu koristi za sve živo. Tako da verujem da bi takav pokušaj stvorio slike koje bi podsećale na neke slike koje su stizale iz nacističke Nemačke“, naglašava sagovornik „Sputnjika“.

Dodajući da je Amerika podeljeno društvo, Ćirjaković smatra da bi Trampu i otpori prema masovnom proterivanju ilegalnih migranata odgovarali.

„Šta god tu da se desi, bilo da ga duboka država i druge strukture u tome ometaju, bilo da su to različite lobi grupe, nevladine organizacije, borci za ljudska prava, njemu to sve odgovara. To je donekle rizična igra, ali ona prilično vešto gađa njegovo ključno biračko telo. Ne zaboravite da mi prvi put imamo, a na to je još Semjuel Hantington ukazao, jednu populaciju koja odbija da se pretopi u tom američkom kotlu i da se izjednači sa svima drugima — to su Latinoamerikanci“, kaže Ćirjaković.

Sve Trampove računice su egocentrične — on uvek računa i u tome je prilično vešt, iako mnogi vole da ga potcenjuju, šta će mu doneti korist u onome što ga je celog života zanimalo. To su novac i moć i kada su te dve stvari u pitanju, američki predsednik ne bira sredstva, zaključuje Ćirjaković.

(Sputnjik)