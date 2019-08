Srbi u povratničkim opstinama najavili blokadu saobraćaja

SARAJEVO – Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH pozvao je stanovnike Drvara, Grahova, Glamoča i Petrovca da danas i sutra obustave saobraćaj prema Livnu i Bihaću zbog pokušaja HDZ-a Livanjskog kantona da proslave takozvani dan okupacije Drvara.

Drugi razlog je i namera Vlade Unsko-sanskog kantona da izmeste migrantski centar u srpsko selo Medeno Polje.

Predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović rekao je na konferenciji za novinare da se Srbi u četiri povratničke opštine u FBiH nemaju kuda i da se nalaze u situaciji da li će ostati ili ići ponovo u izbeglištvo.

Radanović je istakao da će biti organizovan pokušaj da se zaustavi proslava dana kada je Splitska gardijska brigada okupirala Drvar.

„Znamo da je Drvar pre rata bio apsolutno srpska većina sa 97 odsto, a oni 13. septembra hoće da slave odslobođenje Drvara“, rekao je on i zapitao od koga su to oni oslobađali Drvar ako se zna da je tog datuma u Drvar ušla Splitska gardijska brigada, ljudi koji nikakve veze nemaju sa tim gradom, javila je Srna.

Naglasio je da će se svim sredstvima suprotstaviti jer Srbi koji žive u ove četiri opštine koje su većinski srpske u FBiH, imaju samo jedan izbor – ili da se odbrane ili da prave novu izbjgličku kolonu.

Govoreći o migrantskoj krizi i najavi Vlade Unsko-sanskog kantona da izmeste migrantski centar u srpsko selo Medeno Polje pored Bosanskog Petrovca, Radanović je rekao da bi ovo značilo da se svi mogu iseliti iz Bosanskog Petrovca, i Srbi i Bošnjaci.

Prema njegovim rečima, i Srbi i Bošnjaci su jednoglasno dali podršku rezoluciji Opštinskog veća kojom se traži da se obustavi premeštanje migranata i da će blokirati puteve iz Bihaća koji idu prema Petrovcu.

Radanović je naveo da će, ukoliko se nastavi sa ovim, blokirati put prema Livnu i Bihaću ili će kolektivno morati da napuste svoja ognjišta.

On je naglasio da je Odbor za zaštitu Srba pokrenuo inicijativu prema Eparhiji bihaćko-petrovačkoj za izgradnju pravoslavne crkve na temeljima srušene pravoslavne crkve u Medenom Polju.

„Celo to područje gde žele da nasele migrante je povratničko i to znači direktno kršenje Aneksa sedam Dejtonskog sporazuma“, rekao je on i dodao da su o ovim činjenicama upoznali i Ambasadu SAD, OEBS, kompletan diplomatski kor i da se ove četiri opštine ne mogu zadržati kao povratničke ako se ova tendecija nastavi.

Kada je riječ o sporazumu lidera tri stranke o principima formiranja vlasti na nivou BiH, Radanović je istakao da je Odbor identifikovao kao značajan za Srbe u FBiH da će se u institucijama na svim nivoima obezbjediti zastupljenost konstitutivnih naroda.

On je rekao da to znači da će u Unsko-sanskom kantonu 20 odsto svih zaposlenih biti Srbi, a da će u Tuzlanskom kantonu biti oko 24 odsto Srbi.

Radanović je istakao da se u dokumentu Vlade Tuzlanskog kantona vidi da su od 251 državnog službenika ovog kantona samo četiri Srbi, a pomoćno osoblje od ukupno zaposlenih 196 su samo tri srpske nacionalnosti.

„Mi podržavamo i tačku osam sporazuma lidera u kojoj se kaže da će se intenzivno provoditi mere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih“, naveo je on i dodao da se sa ovim nikako ne poklapa mera premeštanja migranata u isključivo povratničke sredine.

Radanović naglašava da je juče pisao Misiji OEBS-a da će njihov trud od 24 godine koji su uložili u povratak u Petrovac, Grahovo, Glamoč i Drvar propasti ako se formiraju migrantski centri.

„Ovo je situacija da mi nemamo kud. Na teritoriji FBiH 2013. godine je popisano 2,5 odsto Srba, a prosečan Srbin u FBiH je star 62 godine“, naglasio je on, te dodao da ako se pokrenu ove aktivnosti koje se najavljuju da će se taj procenat svesti na jedan odsto Srba.

(Tanjug)