Šta je Asanž uzviknuo tokom hapšenja i čiju knjigu je grčevito držao u rukama? (foto, video)

Ekvador je danas povukao odluku o azilu Džulijanu Asanžu i britanska policija je istog časa uhapsila osnivaču Vikiliksa u Londonu.

Dok ga je policija izvodila iz ambasade, divljački ga vukući po ulici, Asanž je grčevito u rukama držao knjigu koja je zainteresovala svetsku javnost.

What’s this book or magazine that Assange is holding? pic.twitter.com/lHDfw4PiNI

— Jessica Elgot (@jessicaelgot) April 11, 2019