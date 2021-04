Šta je Tramp pokušao da sakrije u novoj kancelariji? (foto)

Bivši američki predsednik Donald Tramp sastao se sa bivšim savetnikom za imigraciju Stivenom Milerom u svojoj kancelariji u klubu Mar-a-Lago u Palm Biču na Floridi. Na slikama sa sastanka prikazani su delovi Trampovog života posle Bele kuće, ali i šta je bivši predsednik pokušao da sakrije u novoj kancelariji.

Kako je objavio Miler na svom Tviter profilu, sastanak je bio „sjajan“, a na slikama se vide nasmejani bivši savetnik i bivši predsednik u Trampovoj kancelariji.

Korisnicima društvenih mreža nisu promakli detalji nove Trampove kancelarije.

Na slici se vidi otvoren primerak „Vol Strit džurnala“ na stolu, zajedno sa naočarima za čitanje, Trampovom statuom u ćošku prostorije i nekoliko slika na zidovima, među kojima je i ona na kojoj je Trampov lik prikazan na planini Rašmor.

​Posebnu pažnju korisnika društvenih mreža privukla je flašica „koka-kole“ na stolu, sakrivena iza telefona, pošto je nedavno bivši predsednik pozvao na bojkot te kompanije.

Neki korisnici su komentarisali i njihov izgled i „kako dobro izgledaju“.

​Drugi su, međutim, tvrdili da je slika dorađivana, jer je na njoj „previše materijala za čitanje“ da bi bila stvarna, dok su drugi tvrdili da delovi fotografije, kao što su Trampova statua i slika planine Rašmor, ukazuju na njegov narcizam.

​Na Trampovom stolu je i deo zida sa granice sa Meksikom, kao i porodične fotografije.

Miler je bio Trampov savetnik za imigraciju dok je on bio u Beloj kući, a poseta dolazi usred migrantske krize na granici SAD i Meksika i navale migranata u Ameriku.

Mnogi, uključujući Trampa, tvrde da je za migrantsku krizu odgovoran novi predsednik Džo Bajden, koji je popustio Trampove stroge migrantske zakone.

