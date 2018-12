Štajmajer: Naša demokratija je jaka

BERLIN – U Božićnom obraćanju građanima, predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer poziva da se u ovim vremenima rastućih napetosti više neguje kultura dijaloga i da se jača demokratija.

On kaže da zemlja ne bi smela ići u pravcu sve veće podeljenosti.

Politički i društveni sporovi u Nemačkoj su u protekloj godini dobili na žestini, često je reč i podeljenosti društva i o sve većoj otuđenosti političara i građana, a u društvenim medijima se sve više iskazuje bes, vrlo često se tu više uopšte ne vodi dijalog niti se radi o razmeni mišljenja, preneo je Dojče vele.

„Truje se atmosfera, sve je više buke, u svakodnevici je sve više besa i gneva“, rekao je Štajnmajer.

U svom tradicionalnom božićnjem obraćanju građanima, on je posebnu pažnju posvetio sve većoj žestini koja dominira u raspravama.

Štajnmajer je rekao da ima utisak da Nemci sve ređe razgovaraju jedni s drugima. A još ređe slušaju šta drugi govore.

On upozorava na potrebu da se ostane u dijalogu i onda kada su stavovi različiti i kada se vodi spor. Upravo to je važan deo demokratije.

„Naša demokratija je jaka!“, kaže nemački predsednik. To je njegovo iskustvo svakog dana, i milioni ljudi širom Nemačke se oko toga svakog dana angažiuaju. Tu spadaju i svi oni koji su aktivni u svom susedstvu, u različitim udruženjma ili u lokalnoj politici. No u to spadaju i svi oni koji u bolnicama, u staračkim domovima, u policiji ili kod vatrogasaca obavljaju službu i u ovim prazničnim danima.

Štajnmajer svoju poruku o snazi demokratije povezuje međutim i s jednim upozorenjem: „Naša demokratija je uvek onoliko jaka, koliko jakom je mi učinimo. Ona se zasniva na tome da mi iskažemo svoje mišljenje i da se zalažemo za naše interese.“ Jedno od temeljnih načela jeste: Reći svoje mišljenje, ali i poštovati mišljenje drugih. „Na kraju pronaći kompromisno rešenje, to nije izraz slabosti, već je to ono što nas odlikuje! Sposobnost postizanja kompromisa, to je snaga demokratije.“

Ovo je drugo božićno obraćanje građanima Štajnmajera kao predsednika Nemačke. Za razliku od prošlogodišnjeg govora, ovog puta on je spomenuo i neka zbivanja u inostranstvu.

„Šta se dešava kada se društvo sve više razdvaja, kada jedna strana s drugom gotovo da više i ne može da stupi u razgovor, a da se to odmah ne pretvori u žestoku svađu – to vidimo u svetu oko nas“, rekao je Štajnmajer

On u tom kontekstu pominje „plamteće barikade u Parizu“, „dubok politički jaz u Sjedinjenim Državama, brige u Velikoj Britaniji u vezi s Bregzitom, veliku podeljenost u Evropi u vezi s Mađarskom, Italijom i drugim zemljama.

“ Nemci, koji se nalaze u središtu Evrope, „takođe nisu zaštićeni od ovih tendencija“, upozorava predsednik. Utoliko veću važnost ima i njegov apel za vođenjem dijaloga, za raspravama i za suživotom.

„I kod nas postoje neizvesnost i nesigurnost. I kod nas ima straha i besa“, upozorava Štajnmajer.

No još više od gneva i buke koju proizvode neki, Štajnmajera zabrinjava „ćutanje većine“.

Sve više ljudi se „povlači u krug sebi sličnih, u svoj mehur od sapunice gde se susreću samo još s onima koji imaju isto mišljenje – uključujući i stav o tome, ko ne spada u taj odabrani krug.“

On se tome suprotstavlja i ističe: „Jedna stvar važi danas, a važiće i sutra: Mi svi smo deo ove zemlje – bez obzira na poreklo, na boju kože, na pogled na svet ili klub za koji navijamo.“

(Tanjug)