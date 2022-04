Štajnmajer: U Kijevu nisu želeli moju posetu

Predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer izjavio je danas da mu je poljski predsednik Andžej Duda predložio da otputuju u Ukrajinu sa drugim liderima kako bi izrazili solidarnost sa tom zemljom, ali da to nisu želeli u Kijevu.

Prethodno je nemački list Bild preneo izjavu neimenovanog ukrajinskog diplomate da Štajnmajer trenutno nije dobrodošao u Kijev jer je u prošlosti imao bliske odnose sa Rusijom.

Štajnmajer je tokom posete Poljskoj rekao da mu je Duda predložio da otputuju u Kijev sa predsednicima Litvanije, Letonije i Estonije kako bi poslali „snažan signal zajedničke evropske solidarnosti sa Ukrajinom“ i dodao da je bio spreman na to.

Nemački predsednik je prošle nedelje priznao greške u politici prema Rusiji dok je bio ministar spoljnih poslova, od 2005. do 2009. i od 2013. do 2017. godine. Nemačka je u to vreme imala bliske energetske veze sa Rusijom.

(Beta)

