„Staro sajmište“ će biti memorijalni kompleks

LUKSEMBURG – Predlog zakona o memorijalnom centru “Staro sajmište” koji je u javnoj raspravi u Srbiji predsedavajući Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust (IHRA) luksemburški diplomata Žorž Santer ocenio kao dobar potez Srbije i Beograda.

Posle razgovora vođenih proletos u Beogradu o potrebi zaštite kompleksa Staro sajmište koje je u 2. Svetskom ratu bilo logor za Jevreje, Rome i Srbije – Santer je o zakonskim rešenjima u Luksemburgu u sredu razgovarao sa zamenikom gradonačelnika Beograda Goranom Vesićem i gradskim arhitektom Markom Stojičićem.

“Pravi način da se ovo uradi je da to učine država i društvo, a sećanje je vrlo važno pošto ćemo za sledeći par godina izgubiti poslednje preživele ono što trebamo na Starom sajmištu je dobar obrazovni centar i očuvanje samo izgleda tog prostora”, rekao je Santer.

On očekuje da će ovaj zakon srpski parlament doneti do kraja godine, a po njemu vlast u Srbiji će dobiti nadležnosti da zakon i implementiraju.

“Kada sam bio u Beogradu bilo je optimizma da će rad po tom zakonu početi sledeće godine što nam je ulilo nadu a naše predsedavanje IHRA organizacijom ističe u martu ali ja sam vrlo ponosan, srećan i čestitam na svim potezima Beograda koji su pokrenuti da bi se sačuvalo ovo važno mesto”, rekao je on.

Staro sajmište nije interesantno samo za Beograd, niti samo po arhitekturi koja je iz 1937. i 1938. godine, već ima regionalni značaj i važno je čitavu Evropu koja jer to tamo poglavlje čitave Evrope.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić istakao je da pre nekoliko godina formirana komisija za Staro sajmište, grad je iselio umetnike dajući im druge ateljee, a sada je na osnovu beogradskog koncepta urađen i predlog zakona.

“Počela je javna rasprava, u čitav proceš je uključen i Svetski jevrejski kongres, i romska i jevrejska i srpska zajednica su saglasne oko tog dokumenta koji predviđa jedan memorijalni kompleks, sa tri različita muzeja”, rekao je Vesić.

U međuvremenu istorijski arhiv je rekonstruisao živote velike grupe Jevreja tada ubijeni u Srbiji, a predstavnici Beograd žele da saradnju razviju i muzejm holokausta u Jad Vašemu.

“Naša ideja je da to bude mesto koje će imati obrazovni karakter za ljude iz čitavog regiona koji bi učili šta je bio holokaust kako bi se in a taj način branili od pokušaja revizije istorije”, rekao je on.

Gradski arhitekta Marko Stojičić obavestio je Santera da će Grad Beograd po usvajanju zakona pripremiti projektni zadatak i raspisati međunarodni konkurs za arhitektonsko – urbanističko rešenje za memorijalni centar koji će se graditi.

“Pominjali smo i načine finansiranja, gde očekujemo, da možda pomognu kako bi se što brže uradila izgradnja ovog objekta”, rekao je on.

Iz ovog kompleksa predstoji raseljavanje nekoliko lica i njiovih kompanija, napomenuo je Stojičić i dodao da je izvesno da će na Starom sajmištu biti sačuva svi originalni objekti za koje je Zavod za zaštitu spomenika utvrdio da čine kulturno nasleđe.

“A od budućeg arhitektonskog rešenja očekujemo da će spojiti te objekte i neku savremenu strukturu koja će dati i potrebnu površinu za te buduće namene”, zaključio je on.

(Tanjug)