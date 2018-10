Štrahe: U Interpol tek posle rešenja

BEČ – Austrijski vicekancelar Hajnc Kristijan Štrahe izjasnio se danas, nakon razgovora sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom inostranih poslova Ivicom Dačićem u Beču, protiv članstva Kosova u Interpol, kao i protiv formiranja vojske Kosova.

Štrahe je, na zajedničkoj konferenciji za štampu, kazao da se na pitanja o članstvu Kosova u Interpolu i formiranja vojske ne može dati pozitivan odgovor dok se pitanje Kosova ne reši na nivou UN.

On je pojasnio da Austrija negativno gleda na članstvo Kosova u Interpolju, jer najpre treba razjasniti pravno stanje u skladu sa rezolucijom UN 1244.

„Sve dok nemamo rešenje u skladu sa Rezolucijom 1244, a ona je obavezujuća za obe strane, ne može se govoriti o članstvu u Interpol i vojsci. Bez rešenja koje je u skladu sa Rezolucijom 1244 nema daljih koraka“, poručio je Štarhe.

Prema njegovim rečima na Balkanu postoje otvorena pitanja koja treba da se reše i ne smeju se uneti u EU.

U tome odgovornost imaju Srbija i Kosovo, koje treba da doprinesu mirnom rešavanju otvorenih pitanja.

Podsetio je da su vođeni razgovori i da je čak razmotreno kao moguće rešenje razmena teritorija sa ciljem uspostavljanaj održivog mira.

„To je sada, čini se, na ledu, ali pokazuje da postoje prave inicijative koje mogu voditi ka dogovoru, ako su obe strane dobre volje i pre svega međunarodna zajednica rezultate dogovora ispoštuje i prihvati“, podvukao je Štrahe.

On je istakao da treba da bude cilj da dve strane postignu dogovor, jer je samo tako moguć mirni razvoj.

Otvorena pitanja oko granica treba mirno rešavati, uz dogovor, i za to postoji puna podrška Austrije, naglasio je Štrahe.

Štrahe je podvukao da ako dve strane postignu kompromis, a razmenu teritorija vide kao mogućnost za postizanje održivog rešenja, prema kojem bi deo severa Kosova gde žive Srbi, i deo Srbije u kojem žive Albanci razmene, to trebalo da se razmotri.

„Uvek smo imali stav da pogođene strane treba da daju predloge i da dogovor mora da bude održiv. Ako sve dve strane dogovore oko kompromisnog rešenja međunarodna zajednica bi to trebalo da poštuje, jer bi se time problem održivo rešio, a onda više ništa ne bi stajalo na putu budućem punom priznanju Kosova i imali smo pravno razjašnjenje u vezi Rezolucije 1244“, objasnio je on.

Podsetio je da se podrazumevalo, kada je došlo do razlaza Češke i Slovačke, da se poštuje dogovor dva naroda.

„Zastso što je tada bilo prihvaćeno od međunarodne zajednice, na osnovu mironog dogovora dve strane, sada ne bi bilo moguće na Balkanu“, kazao je Štrahe.

Istovremeno je naglasio da u rešavanju otvorenih pitanja treba uzeti u obzir i srpske interese, koji nailaze na sluh u Austriji.

Štrahe je naglasio da se mora razumeti da je Kosovo od bitnog interesa za Srbiju i da se po tom pitanju treba obazrivo odnostiti.

On je istakao da je bitno da se u pozitivnom dugu dođe do održivog rešenja, koje bi obe strane prihvatile, jer bi tada budućnost Balkana mogla pozitivno da se razvija u pravcu Evrope. Štrahe je rekao da već duže neguje prijateljski kontakt sa srpskim političarima i da se to sada diže i proširuje na nivo dve vlade.

„Srbija je bez sumnje jedna od najvažnijih zemalja na Balkanu i garant za mir i stabilnost u regionu. Odnosi Srbije i Austrije su već sada dobri, ali treba da budu produbljeni. Iduće godine slavimo 150 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Mislim da je Srbija na pozitivnom putu u pravcu EU, a Austrija će je u tome podržati“, ukazao je on.

Štrahe je rekao da Austrija želi da podstakne i podrži blagostanje, mir i stabilnost na Balkanu, a pristupni proces su najbolje sredstvo za to.

Evropska perspektiva Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana, prema njegovim rečima, u sopstvenom interesu su Austrije.

Podsetio je da je Austrija jedan od najvećih investitora u Srbiji sa oko 400 preduzeća, koaj zapošljavaju oko 18. 000 ljudi.

(Tanjug)