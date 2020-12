Strašna nesreća: Autobus sleteo sa nadvožnjaka, najmanje 10 poginulih (video)

Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više desetina je povređeno u strašnoj nesreći koja se dogodila u Brazilu, kada je autobus sleteo sa nadvožnjaka.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju autobus na železničkoj pruzi iskrenut na stranu dok iz njega kulja dim, nakon što je sleteo sa visine od 15 metara, prenose brazilski mediji.

​Policija brazilske države Minas Žerais objavila je na Tviteru da je poginulo 10 ljudi.

15h30 – Inicialmente a PRF informa que são 10 mortes no local do acidente. Vítimas socorridas para o Hospital Margarida em João Monlevade. Ônibus com placas de Alagoas. Ainda não sabemos a origem e o destino da viagem.

