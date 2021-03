Stravično: Najmanje deset ubijenih u pucnjavi u supermarketu (video)

U supermarketu u saveznoj američkoj državi Kolorado u toku je pucnjava, a američki mediji prenose da ima više povređenih.

Active shooter in table Mesa multiple done men steer clear of the area. All police in boulder county on site. #bouldershooting pic.twitter.com/lGGusnGXdk — Brook Aitken Cinematographer (@Brookaitken) March 22, 2021

Izvor iz policije je za Ej-Bi-Si njuz rekao da je policija reagovala na dojavu da je neko upucan na parkingu i da je osumnjičeni zapucao na policajce, kada su stigli na lice mesta.

Prema navodima neimenovanih izvora, napadač je navodno koristio dugu cev.

Ej-Bi-Si njuz dodaje, pozivajući se na neimanovani izvor, da ima povređenih u pucnjavi, ali da nisu poznati detalji.

Više policijskih agencija izašlo je na lice mesta, uključujući specijalne jedinice.

Policija u Koloradu pozvala je građane na Tviteru da izbegavaju to područje.

Na snimcima koje je lokalni ogranak Si-En-Ena napravio iz helikoptera, vidi se kako policija izvodi iz supermarketa muškarca bez majice, kojem su, kako izgleda, stavljene lisice, a ima tragove krvi na ruci i nozi.

Na snimcima se vidi i da je veliki broj policajaca izašao na lice mesta, kao i najmanje šest vozila Hitne pomoći, navodi CNN.

Desetoro ljudi ubijeno u pucnjavi u supermarketu u Koloradu

Desetoro ljudi, među kojima jedan policajac, ubijeno je u pucnjavi u supermarketu u Koloradu, a osumnjičeni je uhapšen.

Broj žrtava saopštio je šef policije Boldera Maris Herold na konferenciji za novinare u ponedeljak uveče.

Policajci su iz supermarketa izveli muškarca u lisicama, kome je krv curila niz nogu, ali nadležni nisu želeli da potvrde da li je on osumnjičeni. Policija takođe nije mogla da saopšti šta je bio motiv napada.

#BREAKING: Shirtless man taken out of Boulder King Soopers in handcuffs and loaded into ambulance — his involvement in the reported shooting is not clear. WATCH LIVE COVERAGE on #CBSNDenver: https://t.co/PlRXKKVXcw pic.twitter.com/axF0U7LxYi — CBSDenver (@CBSDenver) March 22, 2021

Pucnjava se dogodila u prodavnici King Supers u Bolderu, koji se nalazi na oko 40 kilometara severozapadno od Denvera. U Bolderu se nalazi Univerzitet Kolorada.

Ubijeni policajac je 51-godišnji Erik Teli, koji je radio za policiju Boldera od 2010, saopštio je Herold, prenosi Glas Amerike.

#BREAKING this is the scene at the King Soopers in Boulder where an active shooter has been reported. Massive police presence #9News pic.twitter.com/ExD9j9b1Hf — Marc Sallinger (@MarcSallinger) March 22, 2021

Proces obaveštavanja porodica žrtava je još u toku tako da njihova imena nisu objavljena, izjavio je okružni tužilac Majkl Doerti.

“Ovo je tragedija i noćna mora za okrug Bolder. Dobili smo saradnju i podršku lokalnih, državnih i federalnih vlasti“, dodao je Doerti.

Din Šiler izjavio je za Asošijeted pres da je upravo izašao iz supermarketa kada je čuo pucnje i video je da troje ljudi leži licem ka zemlji, dvoje na parkingu a jedan blizu vrata prodavnice. Kaže da „nije mogao da oceni da li dišu.“

Na video snimku koji je objavljen na Jutjubu vidi se jedna osoba kako leži na podu unutar prodavnice i još dve na zemlji ispred supermarketa. Na početku snimka se čuju i dva pucnja.

Veliki broj policajaca i pripadnika tima za specijalne operacije raspoređen je ispred prodavnice, a najmanje tri helikoptera sletela su na krov supermarketa. Neki od prozora su razbijeni.

U jednom trenutku, vlasti su preko razglasa saopštile da je zgrada opkoljena i poručile napadaču da se preda.

Sara Munšedou izjavila je za Denver post da su dva hica odjeknula upravo kada su ona i njen sin Nikolas Edvards završili kupovinu voća. Sinu je rekla da se sagne i onda su „samo potrčali“. Napolju su videli telo na parkingu. Edvards je ispričao da je policija u tom trenutku stigla na parking, i parkirala se pored tela žrtve. „Znali smo da ne možemo ništa da uradimo za tog čoveka. Morali smo da se udalji o odatle“, izjavio je Edvards.

Jedna osoba je sa mesta pucnjave prebačena u lokalnu bolnicu Futhils, saopštio je portparol zdravstvenog centra.

Guverner Kolorada Džared Polis na Tviteru je napisao da mu se „srce slama“ dok prati „nezamislivi događaj u Bolderu“.

FBI je saopštio da pomaže u istrazi na zahtev policije.

Sekretarka za medije Bele kuće Džen Psaki tvitovala je da je predsednik Džo Bajden obavešten o pucnjavi.

(Tanjug)

