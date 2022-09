Suđenje za navodni terorizam ponovo odloženo

PODGORICA – Advokati Andrije Mandića, Milana Kneževića i Mihaila Čađenovića izjavili su danas da jedva čekaju nastavak suđenja u slučaju pokušaja terorizma, uvereni da se ono može završiti samo na dva načina – oslobađajućom presudom ili odustajanjem od gonjenja.

Ponovljeno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine ni jutros nije počelo u podgoričkom Višem sudu. Pretres je odložen zbog tehničkih razloga i hakerskog napada na kompjuterski sistem i sajt sudstvo. To je kazao predsednik veća uz obrazloženje da nisu obezbeđeni tehnički uslovi za održavanje pretresa. On je rekao da je za odlaganje saznao jutros i dodao da je novi pretres zakazan za 28. novembar.

Miroje Jovanović, advokat lidera DF-a Andrije Mandića saopštio je na pres konferenciji da on i njegovi klijenti jedva čekaju nastavak suđenja u slučaju državni udar još otkad je Apelacioni sud ukinuo prvu prvostepenu presudu. Drugi razlog njihovog oglašavanja je, kako je rekao, odluka vršioca dužnosti Vrhovne državne tužiteljke da ne izuzme iz postupka specijalnog tužioca Sašu Čađenovića.

“Spremni smo za nastavak procesa, mi ga priželjkujemo. Ko zna da čita u presudi, ne bukvalno, piše samo jedna stvar- osloboditi. Nema dokaza o krivici, samo fabrikovanih podmetnutih manipulacija onih onih koji su želeli da promene ishod izbora 2016. godine”, kazao je Jovanović.

Kazao je da je jedan od učesnika u tom poduhvatu tužilac Čađenović.

“Po odluci koju smo dobili danas proističe da se VDT nije detaljno upoznala s razlozima, pošto na to nije odgovorila ili je po sredi nešto drugo. Ako je Apelacioni sud saopštio da se suđenje održi pred potpuno izmenjenim većem, to je moralo imati za posledicu da oni koji su montirali, a to je tadašnje Specijalno državno tuđilaštvo da se uklone iz predmeta”, objasnio je Jovanović.

Istakao je da je ovo politički proces.

“Jedva čekamo nastavak suđenja, ali uz napomenu da u toj sudnici ne mogu da budu nevino optuženi i oni koji su vršili podmetanje i falsifikate”, kazao je on.

Istakao je da žele što pre da se okonča proces tako da niko ne bi politički zloupotrebio slučaj. Kazao je da završetak suđenja ima dve opcije.

“Ili će bii oslobađajuća presuda ili će tužilaštvo odustati od gonjenja, jer nema dokaza o krivici,“ kazao Jovanović.

Branilac Milana Kneževića Dušan Radosavljević kazao je da se plaši da VDT Maja Jovanović nije imala dovoljno informacija da donese rešenje kakvo je donela. Kazao je da bi se postupak završio moraju da se vrate u pravne okvire.

Rekao je da je novi pretres zakazan za 28. novembra i dodao da su branioci spremni za suđenje koje treba da se završi što pre jer je, kakao je istao, „od početka farsa i montiran postupak”.

Branilac Mihaila Čađenovića Dražen Medojević kazao je da su svi spremni za nastavak suđenja.

“Ne shvatam ovakvu odluku VDT-a koja je morala da prepozna sve manipulacije i montaže. Odbrana ne beži ni od suočavanja sa svedokom saradnikom. VDT je moralo da preispita postupke bivšeg SDT-a i njegovih saradnika”, kazao je on.

“Neprimereno je što je odluka doneta na takav način“, dodao je Čađenović, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

