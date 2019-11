Sumnjiva situacija u avionu na aerodromu, pokušaj otmice? (foto)

Holandska vojna policija saopštila je da ispituje „sumnjivu situaciju“ u avionu na aerodromu „Šiphol“ u Amsterdamu.

Policija nije navela detalje, ali britanski tabloid „San“ prenosi da postoji bojazan da je u toku otmica aviona.

Kako navodi, poruke na Tviteru nagoveštavaju da trojica muškaraca sa noževima pokušavaju da preuzmu kontrolu nad avionom.

Video of the emergency response at Amsterdam Airport Schiphol pic.twitter.com/KjvoEv7Z5m

