Super tajfun se sručio na krajnji sever Filipina

MANILA – Super tajfun Čantu sručio se danas na kranji sever Filipina i sa sobom doneo razarajuće vetrove i jaku kišu celom malajsko-filipinskom arhipelagu.

Čantu, ili Kiko na flipinskom jezuku, bio je jedan od najjacih oluja ove godine, a dostizao je brzine od 260 kiilometara na sat pre nego što je stigao do obale, što je ekvivalentno uraganu kategorije pet kada je na vrhuncu, preneo je CNN.

Očekuje se da će se oluja pomerati kasnije u toku dana ka Tajvanu, a tamošnje vlasti kažu su proširili upozorenja za celo ostrvo, nakon što su prvo izdali upozorenje samo za južni Pingtung i Taitung.

Čantu je stigao do filipinskih ostrva Batan u 8.30 po lokalnom vremenu, a filipinska meteorološka služba ga je nazvala „vrlo destruktivnim tajfunom“.

Čantu je krenuo ka severu, prema Tajvanu, ali je malo oslabio, pa je oko 11.00 po lokalnom vremenu filipinska meteo služba rekla da, iako su vetrovi malo usporili, dostizali su brzine od 205 kilometara na čas, sa povremenim udarima od 250 kilometara.

Do 14.00, tajfun je nastavio da slabi, dodaje se.

