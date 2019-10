Svet u šoku zbog fotografije malog Huta koji na nišanu drži saudijske zarobljenike (foto)

Pobunjenici iz Jemena objavljuju na mrežama video-snimke pogroma saudijske vojne tehnike, kao i snimke kolone, navodno, zarobljenih saudijskih vojnika.

An image that will choc the world: the #Houthi `s child soldier and his #Saudis prisoners. #SaudiArabia military intervention in #Yemen was not meant to end like this! pic.twitter.com/X0HFvSqOtx

Fotografija koja je šokirala svet: naoružani dečak iz Jemena sedi na ramenu vojnika, iza saudijskih zarobljenika.

Šiitski pobunjenici iz Jemena — Huti objavili su da su tokom velike operacije na granici sa Saudijskom Arabijom uništili tri brigade. Najinteresantnije je to da se sve to dešavalo nakon napada dronovima na saudijska naftna postrojenja, nakon čega je Rijad podigao vojsku u stanje borbene gotovosti.

Bollywood, whatever this is. While Houthis do take hostages, most of the time it's exaggerated or pure fake. In this video, Houthis claim these are Yemeni and Saudi hostages, yet when the Houthi chant started the so called hostages were leading it. #Yemen pic.twitter.com/rQOmp6zLAV

— Summer Ahmed (@samwrax) September 29, 2019