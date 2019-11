SZO: Srbija napreduje u smanjenju potrošnje antibiotika

ŽENEVA – Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije dr Danilo Lo Fo Vong

izjavio je danas da su u Srbiji postignuti obećavajući rezultati kada je u pitanju smanjenje upotrebe antibiotika, kao i prikupljanje podataka o tome.

„Tako je u periodu od 2015. do danas postignut zaista impresivan rezultat u vidu smanjenja upotrebe antibiotika za oko 40 procenata“, rekao je dr Lo Fo Vong, a saopštila je SZO povodom povodom Svetske nedelje svesnosti o racionalnoj upotrebi antibiotika.

On je ukazao da se mora voditi računa i o tome da je potrebno da prođe izvesno vreme da bi se ljudi saživeli s tim da treba da budu oprezniji kada se radi o upotrebi antibiotika i da ne moraju uvek da ih uzimaju.

Zvaničnik SZO dodaje da zbog toga što su istorijski gledano Srbija i okolne zemlje imale veoma visok stepen upotrebe antibiotika, samim tim je i nivo antimikrobne rezistencije vrlo visok.

„U svakom slučaju uočavamo neke vrlo pozitivne događaje i razvoj i tendencije koji ulivaju nadu, počev od znatnog smanjenja prekomerne potrošnje antibiotika što će, iskreno se nadam, doneti opipljive rezultate i na planu smanjenja obrazaca antimikrobne rezistencije“, istakao je dr Lo Fo Vong.

Kada je u pitanju situacija na globalnom nivou što se tiče potrošnje antibiotika i antimikrobne rezistencije on kaže da se razvoj situacije prati i prikupljaju podaci.

„Postoje neki podaci o potrošnji antibiotika, ali treba reći da region Evrope ima dve specifične mreže posvećene upravo prikupljanju podataka o upotrebi antibiotika – one to čine sistematski i obučavaju isto tako i nacionalne mreže ne samo u prikupljanju nego i u analiziranju prikupljenih podataka“, kazao je on.

Naveo je i da je sačinjen jedan izveštaj prošle godine, 2018, i da su u tom izveštaju sadržani određeni podaci, ali ali d aje on vrlo ograničen po svom obimu i usredsređen prvenstveno na Evropu. Objasnio je i da postoje dve mreže u Evropi, jedna je fokusirana na zemlje-članice Evropske unije, dok se druga mreža bavi ostalim zemljama, van EU, u kojoj je i Srbija.

Doktor Lo Fo Vong napominje i da je globalna internet Mreža za praćenje potrošnje antimikrobnih lekova mreža čiji je Srbija član od samog početka.

„Oni prikupljaju te informacije i na osnovu tih informacija možemo videti da je Srbija preduzela određene korake“, ali je dodao da je ukupna potrošnja antibiotika u Srbiji i dalje prilično velika.

On je naveo da na osnovu takvih zaključaka može dalje da se deluje i ukazao da se slična situacija vidi i u pogledu antimikrobne rezistencije.

„Na globalnom nivou, još uvek imamo dosta zemalja koje nemaju odgovarajući kapacitet da mere sistematski antimikrobnu rezistenciju niti da uspostave sistem nadzora i praćenja, i jedina dva geografska regiona koji imaju kapacitet za stalni monitoring na tom planu su Severna i Južna Amerika i, ponovo, Evropa. Ovde opet imamo dve mreže, jednu koja se naziva EARS-net, koja je vezana za evropski CDC (Centar za sprečavanje i kontrolu bolesti) i drugu koja se zove CAESAR, što znači Centralnoazijska i evropska mreža za nadzor antimikrobne rezistencije“, navodi zvaničnik.

On dodaje da je Srbija član te druge mreže i veoma je aktivna u njoj od samog početka.

„Srbija je znatno poboljšala svoje rezultate na tom planu tako da je na osnovu podataka kojima raspolažemo ona u poslednjih nekoliko godina prešla sa onoga što nazivamo nivo B na nivo A. Zapravo se može reći da se u Srbiji sada prikuplja toliko mnogo i tako važnih podataka da se tu mogu obavljati neke vrlo temeljne i važne analize“, ističe dr Lo Fo Vong.

(Tanjug)