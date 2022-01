Tegeltija: Srpska zagovara razgovor o odnosima u BiH

BANJALUKA – Predsedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da Republika Srpska već duže vreme zagovara razgovor o unutrašnjim odnosima u BiH i da je sve otvoreno da se napravi najbolje rešenje unutar BiH.

„Kako će izgledati pojedinačna rešenja za vojsku, imovinu, pravosuđe, sve je to stvar dogovora, ali onog dogovora koji će biti prihvatljiv za sve i u kome se neće niko osećati da je gubitnik ili da je povređeno neko njegovo pravo“, precizirao je Tegeltija.

Smatra da bi eventualno uvođenje sankcija protiv pojedinaca, političkih partija i preduzeća iz Republike Srpske usložnilo političku situaciju u BiH.

„Plašim se da bi to ohrabrilo one koji ne žele kompromis i dogovor, a sankcionisalo upravo one koji žele dogovor i kompromis u BiH. Čini mi se da je upravo to namera“, rekao je Tegeltija za „Euroblic“.

Istakao je da njega najave sankcija predstavljaju neki vid političkog pritiska, odnosno pokušaj da se oslobodi politički prostor i da se pojedine partije ili pojedinci eliminišu iz političkog života da bi se stvorio prostor da na političku scenu dođu oni koji ne mogu dobiti realno podršku građana u Srpskoj i BiH.

Prema njegovim rečima, oni bi najviše bili zainteresovani da SNSD ne može da učestvuje na predstojećim izborima jer to vide kao jedini način da pobede.

„Treba pustiti građane da na izborima 2022. godine kvalifikuju ko je kakav, ko zaslužuje podršku, a ko nije zaslužio podršku na ovim izborima. Sankcije, bez obzira ko će ih na kraju potpisati, u velikoj meri se kreiraju unutar BiH, a najčešće ih kreiraju oni koji su nezadovoljni svojim mestom i ulogom u političkom životu“, naveo je Tegeltija.

Tegeltija je rekao da Republika Srpska već duže vreme zagovara razgovor o unutrašnjim odnosima, da ima svoje stavove o tome, kao i povratu prenesenih nadležnosti i da je sve otvoreno da se napravi najbolje rešenje unutar BiH.

(Tanjug)

