Tela pet migranata izvučena iz mora, potraga za ostalima

BRISEL – Hitne službe na španskim Kanarskim ostrvima saopštile su da su izvukle tela pet migranata iz mora i da tragaju za ostalima.

Služba je na svom Tviter nalogu napisala da je migrantski brod pristao na Lanzarote, jedno od sedam glavnih ostrva blizu severozapadne obale Afrike.

Zvaničnici kažu da su četvoricu migranata na čamcu zbrinule ekipe hitne pomoći i da su u dobrom stanju, prenosi AP.

Potraga za ostalima nastavlja se iz vazduha i sa mora.

Španska privatna novinska agencija Europa Pres javlja da je na čamcu možda bilo još šest osoba.

Većina migranata koji pokušavaju da dođu do Španije danas prelazi Sredozemno more krećući sa severa Afrike. U prošlosti je bila popularnija atlantska ruta do Kanarskih ostrva.

(Tanjug)