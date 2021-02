Tihanovska: Pritisak na Lukašenka će se pojačavati

MINSK – Bivša beloruska predsednička kandidatkinja Svetlana Tihanovska izjavila je danas da se nada da će biti izvršen veći pritisak na beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka da ode sa vlasti.

„Pritisak će se pojačavati iz dana u dan. Jednoga dana to će biti previše za Lukašenka i on će otići“, rekla je Tihanovska u intervjuu za nemački Bild am Zontag. Po njenim rečima, to se može dogoditi „već ove godine“ ili čak „ovog proleća“, prenosi TAS S.

Tihanovska je, nakon što je u avgustu prošle godine odbila da prizna poraz na izborima, otišla iz Belorusije u Litvaniju.

Pošto su rezultati izlaznih anketa objavljeni 9. avgusta, u centru Minska i drugim beloruskim gradovima izbili su masovni protesti. Tokom ranog postizbornog perioda, skupovi su prešli u žestoke sukobe između demonstranata i policije.

Nakon dešavanja u Belorusiji, Evropska unija je uvela tri bloka sankcija protiv te zemlje, i to u oktobru, novembru i decembru 2020. godine, stavljajući 88 pojedinaca i sedam kompanija na crne liste. Pojedincima sa crne liste zabranjen je ulazak u Evropsku uniju i onemogućen im je pristup bankarskom sistemu Evropske unije.

Na sastanku ministara EU 22. februara doneta je odluka da se razradi još jedan paket antibeloruskih sankcija i da se pojača podrška opozicionim snagama u toj zemlji, podseća ruska agencija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.