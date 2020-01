Tomas Markl: Megan i Hari su povredili kraljicu, postiđen sam

NJUJORK – Otac Megan Markl, Tomas Markl, izjavio je danas da su njegova ćerka i njen suprug, princ Hari, povredili kraljicu Elizabetu Drugu kada su iznenada odlučili da napuste kraljevske dužnosti.

„Postiđen sam, žao mi je kraljice“, rekao je Markl za jutarnji šou ITV „Dobro jutro, Britanija“.

Dodao je da ne razume zašto su Hari i Megan tako naglo odlučili da napuste kraljevske dužnosti.

„Njihova odluka je vrlo zbunjujuća i ne verujem da bilo ko razume kako i zašto se to desilo. Razlaz za kraljevstvom će izazvati još veće probleme“, rekao je Markl, prenosi Rojters.

Tomas Markl, koji nije bio ni na Harijevom i Meganinom venčanju, rekao je da i dalje voli svoju ćerku i da je razočaran što su se otuđili.

„Zaista mi nedostaje moja ćerka“, rekao je Markl.

Kaže, međutim, da je spreman da se nađe na sudu sa ćerkom u procesu u kojem je Megan tužila novine „Mail on Sunday“.

„Ukoliko dođe do toga da se nađemo u sudnici, to bi bilo odlično, konačno ću ih videti“, rekao je Markl, koji do sada nije upoznao ni Harija ni svog unuka.

Markl kaže i da je Hari trebalo da ga poseti i zatraži ruku njegove ćerke.

Upitan šta bi mu rekao ukoliko bi se čuo sa njim, Tomas Markl je odgovorio:

„Rekao bih mu, budi čovek i dođi dole (u Meksiko) da me vidis“.

(Tanjug)