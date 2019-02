Totalni haos u Kašmiru: Pao i indijski helikopter (video, foto)

Dve osobe su poginule kada se u indijskom delu Kašmira srušio indijski helikopter Mi-17, prenosi RT.

Policija je blokirala lokaciju pada helikoptera.

Letelica je pala usred velike napetosti između Indije i Pakistana, kada su indijski avioni juče bombardovali pakistanski deo Kašmira, a zatim su pakistanske snage oborile dva indijska aviona.

Helikopter se srušio u blizini Budžama u indijskoj državi Džamu i Kašmir, a na mestu pada pronađena su dva tela.

Na snimcima objavljenim na društvenim medijima vide se ostaci letelice.

#SpotVisuals: Police on military aircraft crash in Jammu & Kashmir's Budgam, say, "Two bodies have been found at the crash site." pic.twitter.com/Tg2uFeJjdW

— ANI (@ANI) February 27, 2019