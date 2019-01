Tragedija: Ubijen dopisnik ruske televizije (foto)

Muhamed Kalifa, producent koji je sarađivao sa agencijom „RT Raptli, ubijen je u Tripoliju u sukobu pripadnika snaga Vlade nacionalnog jedinstva i Sedme brigade iz Tarhunaha.

„S njim je bilo neverovatno dobro raditi. To je bio vrlo pouzdan, skroman, prijatan čovek“, rekle su njegove kolege iz „Raptlija“.

A reporter for #AP the Associated Press, @mbenkhalifaly , was killed on Saturday while covering clashes in southern #Tripoli #Libya#Stop the #war We lost a lot because of your politics and your greed😢☹️🏳️ pic.twitter.com/hCiI4D39TZ

— Hatim Asalih (@HatimAsalih) January 19, 2019