Tramp: Bajden učinio najgluplji potez u istoriji SAD

VAŠINGTON – Bivši predsednik SAD Donald Tramp ocenio je da je rukovođenje krizom u Avganistanu predsednika Džozefa Bajdena rezultat “ najglupljeg poteza ikada učinjenog u istoriji SAD“ i dodao da se on okružio „uspavanim generalima“ koji su svoje prioritete prebacili sa nacionalne bezbednosti na liberalnu politiku.

U ekslkuzivnom intevjuu za Foks njuz, Trump je upozorio da „buđenje“ Bajdena i njegovih glavnih generala, npr. načelnika združenog štaba američkih oružanih snaga Marka Milija, dovodi do pogrešnog tumačenja moći, loše procene sklonosti pripadnika vojske i neskladnih izmena njihovih prioriteta.

„Bajden i probuđeni generali nisu baš budni. Vojnici žele da se bore, žele da budu spremni za borbu, žele da budu vojnici, ali probuđeni generali – to je dostiglo nivo koji niko ne može da shvati“, rekao je Tramp.

Trump je ukazao da su Bajden i komandanti pokušali da se povuku iz Avganistana, kao što je i on nameravao da povuče američke snage, ali ocenjuje da su to učinili po potpuno pogrešnom redosledu.

„Zaboravili su jedno, zaboravili su da vrate u SAD ljude i opremu, ogromnu vojnu opremu. To bi i dete znalo da uradi. Vojsku vraćate na kraju. Dete bi to razumelo. Kako su to mogli da učine našoj zemlji? To je tako tuzno“, rekao je Tramp.

On je predočio da je to sramota sa stanovišta vojne taktike, najneprijatnija stvar koja se ikada dogodila SAD.

„Izgledamo kao budale po celom svetu, slabi smo, jadni smo, vode nas ljudi koji nemaju pojma šta rade“, rekao je Tramp.

(Tanjug)

