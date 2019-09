Tramp i Bolton, žestoka rasprava zbog talibana u Kemp Dejvidu

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tram i dosadašnji savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton imali su prošle noći žestoku raspravu zbog Trampovog plana da primi lidere talibana u Kemp Dejvidu, prenosi CNN, pozivajući se na dva neimenovana izvora upoznata sa događanjima.

Američka televizija navodi da nije jasno da li se rasprava vodila preko telefona ili uživo.

CNN prenosi i navode neimenovanih izvora iz Trampovog okruženja da je Bolton mesecima iritirao ljude ne samo zbog različitih političkih stavova, već i zbog načina na koji se ponašao.

Izvor je precizirao da je Bolton zvaničnike Bele kuće iritirao svojom taktikom, stilom i hrabrim nastupima.

Na primer, kaže jedan izvor, Bolton je putovao sa mnogo pripadnika osoblja, ponekad ne istim avionom kao predsednik i ponašao se skoro kao da je državni sekretar.

CNN dodaje da Bolton nije bio u sukobu samo sa Majkom Pompeom, već da ga nije podnosio ni šef osoblja Bele kuće Mik Malveni

Bolton je otpušten tako naglo da je on čak ujutro predsedavao sastankom visokih zvaničnika administracije iz Saveta za nacionalnu bezbednost, prenosi CNN.

Izvor te televizije navodi da je sastanak, čija su tema bile izbeglice, održan po planu i danije bilo nikakvih naznaka da će Bolton dobiti otkaz.

Sastanak je održan samo sat vremena pre Trampove objave na Tviteru da je savetnik za nacionalnu bezbednost otpušten.

CNN dodaje da je većina zvaničnika za Boltonov odlazak saznala upravo iz Trampovog tvita.

Tramp je naveo da je Boltona otpustio zbog velikih neslaganja o brojnim pitanjima.

On je na Tviteru naveo da je prethodne noći obavestio Boltona da njegove usluge više nisu potrebne Beloj kući i da se snažno protivio brojnim njegovim predlozima, kao i drugi u administraciji.

Bolton je danas izjavio da je on u ponedeljak uveče ponudio ostavku predsedniku Trampu, na šta mu je ovaj predložio da razgovaraju sutra.

On je to napisao na svom Tviteru, a nakon što je Tramp izjavio da je on Boltonu predložio da podnese ostavku, prenosi AP.

Bolton je imenovan za savetnika u Trampovoj administraciji u aprilu 2018. godine, nakon što je sa te funkcije smenjen general H.R. Mekmaster.

(Tanjug)