Tramp imenovao saradnicu svoje supruge za portparolku Bele kuće

Predsednik SAD Donald Tramp je za portparola Bele kuće postavio Stefani Grišam koja je do sada bila u timu njegove supruge, izjavila je večeras Melanija Tramp.

Stefani Grišam (42) je „s nama od 2015. godine, a predsednik i ja ne možemo da zamislimo nikog boljeg od nje da služi administraciji naše zemlje“, navela je Trampova supruga na Tviteru.

Grišam treba da zameni Saru Sanders (36) koja krajem juna odlazi s mesta portparolke Bele kuće.

Nova portparolka će biti i direktorka za komunikaciju Bele kuće.

Posle Šona Spajsera i Sare Sanders, Stefani Grišam je treća osoba koja je dobila tu prestižnu, ali veoma zahtevnu poziciju u okviru Trumpove administracije.

Ona će biti zadužena za isticanje i odbranu stavova administracije, ali i za reagovanje na „tvitove“ američkog predsednika i na kritiku kojoj je on izložen.

Sara Sanders, veoma bliska Trampu koji je hvalio borbenost te svoje „ratnice“, proteklih meseci je prekinula tradiciju koja je bila čvrsto uspostavljena – svakodnevni brifing u novinarskoj sali Bele kuće.

Stefani Grišam dolazi sa iskustvom s mnogo manje zahtevnog mesta, direktorke za komunikacije predsednikove supruge.

Ona je zapamćena kako je 2018. godine pred novinarima branila Melani Tramp koja je u posetu pritvoru za decu migranata na granici Meksika došla u jakni s krupnim natpisom na ledjima „Zaista me nije briga, a vas?“ („I really don’t care, do you?“).

Grišam je svoju šeficu branila tvrdeći da je „to samo jakna“ i rekavši da se „nada da mediji neće odlučiti da se bave njenom odećom“.

(Beta)