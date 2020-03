Tramp mlađi: Vreme da vratimo naše vojnike s Kosova

Najstariji sin američkog predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp mlađi podržao je američkog senatora Dejvida Perđua koji je kazao da bi SAD trebalo da preispitaju svoje prisustvo na KiM.

Agree. There are 650 US troops in Kosovo. Time to bring them home. https://t.co/gKaQHAkyL5

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 10, 2020