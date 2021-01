Tramp: Nećete me ućutkati, uskoro velika novost!

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da ga neće ućutkati, nakon što je Tviter trajno suspendovao njegov nalog na toj društvenoj mreži.

Tramp je to objavio na zvaničnom Tviter nalogu američke vlade, optužujući društvenu mrežu da guši slobodu govora, a promoviše ideologiju radikalne levice.

Trump returns, on the @POTUS account, and says he is looking "at the possibilities of building out our own platform in the near future." pic.twitter.com/AhbICQ82OM — Josh Wingrove (@josh_wingrove) January 9, 2021

„Kao što već dugo govorim, Tviter sve više ide ka zabrani slobode govora, a večeras su zaposleni u Tviteru, u saradnji sa demokratama i radikalnom levicom, uklonili moj nalog sa njihove platforme da bi me ućutkali — kao i vas, 75.000.000 velikih patriota koji ste za mene glasali“, napisao je Tramp u seriji tvitova.

BREAKING: Twitter has permanently suspended President Trump’s account, claiming the decision was made “due to the risk of further incitement of violence” because of how Trump’s Tweets “are being received and interpreted on and off Twitter.” pic.twitter.com/bbvCt6HA6W — Rachel Blevins (@RachBlevins) January 8, 2021

​Međutim, te objave su uklonjene samo nakon tri minuta, ali su drugi korisnici društvenih mreža uspeli da ih podele.

This is one of President Trump's tweets that Twitter deleted pic.twitter.com/lv8bbJi0Ys — Robert Stewart (@RDStewart123) January 7, 2021

„Neće nas ućutkati! Tviter ne poštuje slobodu govora, već promoviše platformu radikalne levice, gde je nekima od najzlobnijih ljudi na svetu dozvoljeno da slobodno govore“, istakao je Tramp.

Tramp je pristalicama poručio da „budu u toku“ i najavio da će uskoro objaviti veliku novost. On je dodao da njegov tim pregovara sa različitim sajtovima, kao i da čak razmišlja da „uspostavi sopstvenu platformu u bliskoj budućnosti“.

​Iako nije precizirao koje sajtove ima na umu, novinar „Foks njuza“ Šon Haniti je nagovestio da je Tramp otvorio nalog na platformi „Parler“, bliskoj američkim konzervativcima.

​Podsetimo, kompanija Tviter je saopštila da je trajno suspendovala Trampov nalog jer, kako su obrazložili, postoji rizik od nasilja zbog načina na koji se njegovi tvitovi tumače van platforme.

(Sputnjik)

