Tramp ponovo o Srbiji: Za 20 minuta sam rešio spor koji traje 400 godina

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, sinoć je u Nebraski održao predizborni skup, gde se tokom svog govora ponovo pohvalio sporazumom potpisanim u Vašingtonu u septembru između Kosova i Srbije, rekavši da je prekinuto 400 godina ubijanja, piše Gazeta ekspres.

Trump at rally in Nebraska explains how he ended “400 years of killing each other” between #Kosovo and #Serbia through hugging and kissing.

Good night! pic.twitter.com/Q4RIwv0WXr

— Rilind Latifi (@RilindLatifi) October 28, 2020