Tramp: Rusija je uspela da unese razdor unutar SAD

Osudjujući komisije, istrage i „mržnju medju strankama“ zbog ruske afere, američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Moskva uspela da „prevazidje svoje najludje snove“ ako je imala nameru da unese „razdor, nered i haos“ u SAD.

„U Moskvi umiru od smeha. Probudi se Ameriko!“, naveo je Tramp u prvoj današnjoj poruci na Tviteru.

„Ako je cilj Rusije bio da unese razdor, nered i haos u SAD, onda je sa svim raspravama komisija, sa istragama i mržnjom medju strankama, uspela da prevazidje svoje najludje snove“, naveo je američki predsednik u nizu poruka na Tviteru.

Tramp je počeo da emituje poruke na društvenoj mreži od 6.30 po lokalnom vremenu dok provodi vikend u rezidenciji u državi Floridi.

Sve njegove poruke se odnose na navodno rusko mešanje u američke predsedničke izbore 2016. godine ali se nijedna ne odnosi na pucnjavu u Floridi gde je nedavno tinejdžer pucao i ubio 17 djaka u jednoj srednjoj školi.

Američki predsednik optužio je u subotu Federalni istražni biro (FBI) da nije dobro radio jer je dobio ranije naznake o ubici Nikolasu Kruzu u Floridi i ocenio da se FBI suviše dugo bavi ruskom aferom.

Vašington je zvanično optužio 13 Rusa, medju kojima jednog bliskog saradnika predsednika Valdimira Putina, da su favorizovali Trampovu kandidaturu pre njegove pobede na izborima.

„Nisam nikada rekao da se Rusija nije mešala. Rekao sam da je to možda Rusija ili Kina ili neka treća zemlja ili grupa, a možda je to neki genije od 180 kilograma koji se iz svog kreveta igrao s kompjuterom. Laž je da je moj tim tokom kampanije bio saučesnik s Rusijom. Moj tim to nije nikada bio“, dodao je Tramp.

