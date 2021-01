Tramp u oproštajnom obraćanju: Naš pokret je tek počeo

VAŠINGTON – U svom oproštajnom video obraćanju odlazeći predsednik SAD Donald Tramp poželeo je dobrodošlicu novoj administraciji i rekao da sada, dok se priprema za predaju vlasti želi da poruči da je pokret koji je započeo – samo početak.

„Ove nedelje inaugurišemo novu administraciju i molimo se za njen uspeh u održavanju Amerike sigurnom i prosperitetnom“, naveo je Tramp u video poruci čije delove je objavila Bela kuća, preneo AP.

Tramp je odbio da prizna poraz od Bajdena, koji je pobedio na izborima sa 306 glasova Elektorskog koledža naspram Trampova 232 i neće se sastati sa Bajdenom pre inauguracije u sredu u podne, već planira da otputuje u Floridu.

„Najveća opasnost sa kojom se suočavamo je gubitak poverenja u sebe same, gubitak poverenja u veličinu naše nacije. Amerika nije stidljiva nacija krotkih duša koje moraju da se štite od onih sa kojima se ne slažu“ poručio je Tramp.

Tramp je poslednje nedelje mandata proveo ne izlazeći iz Bele kuće posle nereda koje su izazvale njegove pristalice tokom, upada u zdanje Kongresa.

U svojoj video poruci Tramp se osvrnuo na aspekte svog rada na koje je ponosan.

„Uradili smo to što smo došli da uradimo, ali i mnogo više. Vodio sam teške bitke, najteže bitke, donosio najteže odluke – jer je to ono zbog čega ste me izabrali“, rekao je Tramp, preneo Glas Amerike.

On je podsetio na mirovne sporazume na Bliskom istoku u kojima je posredovala njegova administracija i hvalio postignute ciljeve u spoljnoj politici.

„Obnovili smo svoja savezništva i podstakli zemlje sveta da se suprotstave Kini kao nikada ranije. Posebno sam ponosan što sam prvi predsednik u više decenija koji nije započeo nove ratove. Odlazim sa ovog veličanstvenog mesta pun radosti, optimizma i velikog poverenja da je najbolje tek pred nama – našom zemljom i našom decom“, rakao je odlazeći predsednik SAD Donald Tramp.

(Tanjug)

