Trampova pobeda – propao opoziv u Senatu(video)

Američki Senat je oslobodio bivšeg predsednika Donalda Trampa optužbi za navodno podsticanje pobune tokom nereda i upada u zgradu Kongresa 6. januara, čime je propala još jedna inicijativa demokrata za njegov opoziv.

Za opoziv Trampa glasalo je 57 senatora, dok je 43 bilo protiv.

Ova odluka je bila očekivana s obzirom da je za opoziv Trampa bila potrebna dvotrećinska većina Senata, što znači da je inicijativu demokrata trebalo da podrži najmanje 17 senatora iz redova republikanaca. Međutim, to je učinilo samo njih sedmoro.

Proces za opoziv (impičment) Trampa počeo je u utorak pred Senatom, gde demokrate imaju 50 mesta. Prethodno je sredinom januara, pred kraj Trampovog mandata, Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio opoziv, za šta je bila dovoljna prosta većina.

Former President Donald Trump found not guilty by the US Senate of incitement of insurrection. The vote to convict was 57-43. (2/3 majority was needed). pic.twitter.com/sETOBeiT5X

— Steve Herman (@W7VOA) February 13, 2021