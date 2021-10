Trećina Čeha želi da za premijera ponovo bude imenovan Babiš

Svega trećina Čeha želi da predsednik Češke Miloš Zeman, kako je najavljivao pred izbore, poveri mandat za sastav nove vlade dosadašnjem premijeru Andreju Babišu, čija stranka ANO je tesno poražena na redovnim parlamentarnim izborima i nema s kim da sastavi većinsku vladu.

Prema najnovijoj anketi agencije Medijan za češki javni radio servis Radiožurnal 50 odsto anketiranih zahteva da šef države odustane od svog plana i za premijera odmah imenuje lidera pobedničke koalicije konzervativaca, demohrišćana i liberala Zajedno Petra Fijalu.

Zajedno koja je osvojila najviše glasova na izborima, ali igrom preračuna glasova na mandate u proporcionalnom izbornom sistemu ima jednog poslanika manje od poražene stranke premijera Babiša, dogovorila se još pre izbora da će u slučaju pobede formirati vladu sa koalicijom Piratske stranke i nezavisnih gradonačelnika STAN, a u novom sazivu Poslaničkog doma Češkog parlamenta te dve koalicije imaju komotnu većinu, 108 poslanika od 200 koliko ih ima donji dom.

Skoro polovina Čeha, 48 odsto, smatra da vladu treba da formira pobednik izbora i da nema nikakve veze da li je to koalicija ili pojedinačna stranka. Za razliku od Zemana, njegovi prethodnici na čelu države, Vaclav Havel i Vaclav Klaus, poštovali su bez obzira na svoje političke simpatije i antipatije običaj da mandat da sastavi vladu povere onome ko može da obezbedi većinu u parlamentu i poverenje za vladu.

Odlazeći premijer Andrej Babiš nema s kim da sastavi vladu, jer ga je juče ponovo odbila koalicija Zajedno, a u donji dom su još ušli samo radikalni nacionalisti iz stranke Sloboda i direktna demokratija sa kojima ne bi imao dovoljno da ta vlada uopšte dobije poverenje.

Babiš je kazao da je predsednik Zeman pre nego što je hitno u nedelju prevezen u bolnicu na odeljenje intenzivne nege gde leže pacijenti u kritičnom stanju ili kojima preti otkazivanje vitalnih funkcija obećao ponovo da će njemu dati mandat da sastavlja vladu, ali da je na njemu da li će to prihvatiti ili otići u opoziciju.

Zeman je u bolnici već bio osam dana do 22. septembra kada je Predsednička kancelarija tvrdila da je samo iscrpljen i dehidriran, da bi tek na dan izbora 8. oktobra priznala da je nedeljama bolestan a u nedelju je morao čak da bude prevezen specijalnim kolima hitne pomoći u Centralnu vojnu bolnicu u Pragu.

U javnosti se množe glasine i u medije cure informacije iz nezvaničnih da je bolest i stanje predsednika daleko gore nego što to priznaje Predsednička kancelarija, uz pitanja da li će uopšte biti u stanju da se vrati da dovrši mandat koji mu ističe početkom 2023. godine.

Za razliku od prethodnika, Havela i Klausa o čijem zdravlju i bolestima je javnost blagovremeno obaveštavana, Zeman je zabranio lekarima da saopšte njegovu dijagnozu i daju informacije o njegovom zdravlju.

„Želimo da znamo kakva je prognoza zdravlja, odnosno sposobnosti predsednika da obavlja svoje obaveze. Nije nam cilj da remetimo predsednikovu privatnost i da ispitujemo kakva je njegova dijagnoza i kako se leči. Cilj je da ustanovimo da li može da obavlja funkciju“, objasnio je danas za češki tabloid Blesk predsednik Senata Miloš Vistrčil zašto je Senat parlamenta zatražio u utorak zvanično, pismom, te informacije.

Šef gornjeg doma češkog parlamenta upozorio je da ovih problema u trenutku kada je potrebno da se najkasnije 9. novembra šef države uključi u formiranje nove vlade ne bi bilo da se tim oko predsednika, šef njegove kancelarije i portparol, ne ponašaju diletantski i ne kriju od svih informacije o predsedniku.

„To je potpuno tragikomično. Neko je na odeljenju intenzivne nege ili u šok sobi a ne saznajete da li može da obavlja funkciju nego vam kažu da je jeo kolač sa kajsijama. Pa to je potpuno apsurdna situacija koju niko donedavno nije mogao da zamisli. To ponovo vodi nagadjanjima zašto to rade i ko od toga ima koristi“, kazao je Vistrčil.

Senatori su odlučili da sačekaju nedelju dana da dobiju odgovor kakva je prognoza i koliko dugo bi predsednik Zeman morao da se leči a ako odgvoran ne bude počeće polako da pripremaju postupak po Članu 66 Ustava, kada oba doma običnom većinom poslanika i senatora mogu da izglasaju da predsednik nije u stanju da obavlja svoje dužnosti i privremeno prenesu nadležnosti na premijera i predsednike oba doma.

Taj član je unet posle pada komunističkog režima 1989. godine u novi češki Ustav zbog problema oko abdikacije generala Ludvika Svobode 1970-ih. On posle niza zdravstvenih problema i moždanih udara nije bio u stanju da obavlja dužnost šefa države pa je na kraju razrešen posebnim ustavnim zakonom.

Odlazeći predsednik Poslaničkog doma Radek Vondraček danas je samo dobio informaciju od šefa Zemanove kancelarije da će navodno predsednik sazvati konstitutivnu sednicu parlamenta 8. novembra, kada bi ionako po sili zakona, 30 dana od održavanja izbora i sami morali da se sastanu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.