Trgovinski rat između Kine i Amerike – ko je jači

Da najnoviji potezi Sjedinjenih Američkih Država prema Kini i Rusiji nisu prošli nezapaženo pokazuje činjenica da je Peking, u samo dva dana, uputio dve vrlo snažne poruke Vašingtonu — ekonomsku i vojnu.

Naime, Kina je pozvala sve članice Svetske trgovinske organizacije da se zajedno sa Pekingom suprotstave trgovinskom protekcionizmu Sjedinjenih Američkih Država, a samo dan ranije kineski ministar odbrane je tokom posete Moskvi naglasio „jedinstvenu poziciju“ Kine i Rusije u međunarodnoj areni i istakao da je jedan od glavnih ciljeva posete kineske vojne delegacije da se pošalje poruka zapadnim silama.

Milorad Denda, dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Kine, za Sputnjik kaže da nije uobičajeno da Kina sa tako visoke funkcije kineskog ministra odbrane jasno izrazi stav prema sadašnjem trenutku međunarodnih odnosa.

„Reč je o onome što već prepoznajemo kao konstantan pritisak Amerike, odnosno takozvani ’zapadni pritisak‘ na Kinu i Rusiju. On se ogleda kako u izazivanju trgovinskog rata između najvećih svetskih ekonomskih sila — SAD i Kine, tako i u svemu ovome što se dešava u vezi sa slučajem trovanja agenta u Velikoj Britaniji i ’antiruske histerije‘ Zapada u poslednjih mesec dana. U tom smislu izjava kineskog ministra odbrane govori o zajedničkom kinesko-ruskom odgovoru na pritisak koji je sve evidentniji, a koji dolazi iz Vašingtona. To je takođe način da se stavi do znanja da će se znati da se odgovori na takav pritisak“, ocenjuje Denda.

I Vladimir Terehov, moskovski ekspert za probleme Azijsko-tihookeanskog regiona, smatra da su izjave kineske delegacije u Moskvi izuzetno važne i date u kontekstu izuzetno jakih pritisak na Kinu i Rusiju.

„Uzajamno pozicioniranje Kine i Rusije ’leđa u leđa‘, do kojeg je došlo u poslednje vreme kada se radi o zajedničkom nastupu prema Zapadu, trebalo bi na sve moguće načine dalje jačati. Smatram da bi na ovim osnovama trebalo graditi odnose i sa ostalim državama, odnosno oslanjavši se na sve jače odnose sa Kinom, raditi na tome da se smanji ili istisne uticaj Amerike na Japan i Indiju. Kina i Rusija imaju kapacitet za tako nešto. Takođe, ne bi se trebalo zadržati na deklaracijama, posebno imajući u vidu da neće biti govora samo o vojnoj saradnji, nego i o kapitalnom kineskom projektu ’Jedan pojas, jedan put‘“, primećuje Terehov.

Na pitanje da li Kina može da očekuje podršku zemalja-članica Svetske trgovinske organizacije u suprotstavljanju trgovinskom protekcionizmu Sjedinjenih Američkih Država, Milorad Denda kaže da je teško reći kako će se postaviti zapadne zemlje.

„Sjedinjene Američke Države pod Trampom i ekipom koja je oko njega izlaze iz raznih multilateralnih ugovora, odstupaju od multilateralnih obaveza i pribegavaju unilateralnim potezima što može da napravi veliki nered u svetskoj trgovini i drugim oblastima. Tako da je sa stanovišta čistih pravila Svetske trgovinske organizacije Kina u pravu jer smatra da SAD krše pravila te međunarodne organizacije uvođenjem protekcionističkih mera. Treba očekivati da joj se pridruže mnoge zemlje koje su takođe izložene potencijalnoj opasnosti od takve arbitrarne volje SAD, ali pretpostavljamo da će Vašington vršiti pritisak na svoje zapadne partnere da ne prihvate tu kinesku inicijativu“, kaže Denda.

Taj rat se zahuktava, napominje naš sagovornik, i sigurno je da će imati uticaja na globalnu ekonomiju.

„Međutim, kako je krenulo sa arbitrarnim postupcima, sa nastojanjima da se naruše pravila međunarodne trgovine, pa čak i međunarodnih odnosa iznuđivanjem i pritiscima, verovatno će ta borba biti duga i teška, sa neophodnim podsticajima da se ipak uđe u pregovarački proces i nađu rešenja u ratu u kojem svi gube“, zaključuje Denda za Sputnjik.

