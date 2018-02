Tuča uživo u emisiji: Ukrajinac pobesneo zbog optužbi (video)

U političkoj emisiji na ruskoj televiziji NTV izbila tuča uživo u direktnom programu. Fizički se obračunali ukrajinski politički komentator i voditelj emisije.

Do sukoba, prvo verbalnog, a potom i fizičkog, došlo je nakon rasprave o situaciji u istočnoj Ukrajini.

Prvo je verbalni “rat” počeo između ukrajinskog politikologa Dmitrija Suvorova i gosta, za kojeg Sputnjik piše da je nemački političar Andreas Maurer.

Maurer je naveo da su napadi koji traju na istoku Ukrajine, u Donbasu, odneli živote 200 dece. Suvorov je to demantovao i tražio relevantne fotografije kao dokaze.

U nameri da smiri Suvorova, voditelj Andrej Norkin pokušao je da ga uhvati za rame, na šta je Ukrajinac žestoko reagovao, te je nastala tuča u kojoj je učestvovalo nekoliko ljudi.

– Čitam mnogo komentara o tome kako su me pretukli, navodno. Smešno je kad čitam navode da je Norkin prebio Suvorova, jasno se vidi da je on krenuo ka meni i napao me, ali ja sam krenuo u kontranapad, ali su me sprečili. Nekoliko ljudi protiv jednog – tipičan ruski svet. Ne mogu da kažem da sam pobedio, ali nisam ni izgubio – napisao je Suvorov na Fejsbuku.

(Sputnjik)