Tusk: Bregzit jedna od najvećih grešaka u istoriji EU

LONDON – Bregzit je jedna od najspektakularnijih grešaka u istoriji Evropske unije, ocenio je Donald Tusk u prvom intervjuu otkako je prošle nedelje napustio mesto predsednika Evropske komisije.

U intervjuu za „Gardijan“ Tusk je rekao da Bregzit za njega predstavlja „najtužnije iskustvo“ za pet godina njegovog mandata, u burnom razdoblju obeleženom krizom evrozone u Grčkoj, ogorčenim raspravama o migraciji i dolaskom na vlast Donalda Trampa.

Govoreći o američkoj predsedničkoj trci 2016. godine i kampanji za Bregzit, rekao je da je novi element u politici „neviđena spremnost da se laže o gotovo svemu … da se laž tretira kao opravdano sredstvo za pobedu“. Rekao je da bi ovo „besramno“ ponašanje diskvalifikovalo političare pre samo 10 godina.

„Gardijan“ piše da Tusk smatra da je bivši britanski premijer Dejvid Kameron pogrešio kada je organizovao referendum na kome „nije imao šansu da pobedi“. Tusk je takođe otkrio da je jutro nakon glasanja i dalje verovao da odluka može da se poništi.

„Moja namera je bila da produžim čitavu raspravu u Evropi, ali i u Velikoj Britaniji. Uz ovo, možda sam se (pomalo naivno) nadao da bi rezultat mogao na kraju da bude drugačiji“, dodao je Tusk.

Tusk je Makrona opisao kao „buduću nadu Evrope“ i istinskog prijatelja, ali rekao je da ima problema sa „vrlo novim idejama i mišljenjima“. Tusk se takođe usprotivio Makronovom približavanju Rusiji, rekavši da je „dezorijentisan“ ovim novim narativom.

„Ako nismo u stanju da Ukrajinu zaštitimo od ruske agresije, to neće biti problem samo Ukrajini, već i Evropi u celini. Nadao sam se da će i Emanuel Makron ovde biti vrlo dosledan.

Tusk, koji se ponosi znanjem o evropskoj istoriji, takođe je bio kritičan zbog Makronovog odbijanja da otvori razgovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

Francusko „ne“ dovelo je lidere u regionu do očaja, uključujući premijera Severne Makedonije Zorana Zaeva, koji se suočio sa nacionalistima kako bi okončao dugotrajni spor oko imena sa Grčkom, piše Gardijan.

„Mislim da je strateški i politički napravljena velika greška… nakon toliko napora i žrtvovanja, posebno u Skoplju“, kazao je Tusk.

On je nepovoljno uporedio Makrona sa Angelom Merkel, koja se zalaže za integraciju šest zemalja zapadnog Balkana. „Njena jedinstvena prednost bila je to što je uvek bila spremna da razmišlja o Evropi kao celini. I bila spremna da žrtvuje neki unutrašnji ili nacionalni interes da bi zaštitila Evropu kao celinu“, rekao je on.

Sa druge strane, ako želimo da Makrona tretiramo kao budućeg lidera čitave Evrope, u političkom smislu, onda nam je za to potreban političar koji se oseća odgovorno prema EU kao celini, a ne samo prema Francuskoj, naglasio je Tusk.

On je rekao i da je migracija i dalje „najveći problem“ sa kojim se EU suočava, kao rezultat istorijski velikog broja ljudi koji traže azil ili posao u Evropi. Tusk je rekao da je to „trenutno nerešivo“, dodajući: „Ova nova verzija migracije, njena masovnost, odlučnost ljudi koji žele da dođu u Evropu, nešto je zaista novo, ali i stalna situacija za budućnost“, zaključio je Tusk.

(Tanjug)