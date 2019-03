Tusk: EU da omogući Britaniji dugo odlaganje odlaska

BRISEL – Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je danas da evropski blok treba da bude otvoren i da Velikoj Britaniji dozvoli dugo odlaganje njenog izlaska iz Eevropske unije.

Tusk je na svom Tviter nalogu naveo da će u konsulatacijama pred samit lidera EU, naredne sedmice u Brisleu, apelovati na lidere ostalih 27 članica da „budu otvoreni prema dugom odlaganju ako Velika Britanija bude smatrala da je potrebno preispitati njenu strategiju Bregzita i izgraditi konsenzus o tome“.

Izgledi da Bregzit bude odgođen od predviđenog datuma 29. marta porasli su poslednjih dana pošto je sporazum premijerke Tereze Mej i EU u britanskom parlamentu ponovo doživeo poraz, preneo je AP.

Poslanici u Londonu će glasati kasnije danas o tome da li će zatražiti od Mejove da traži produženje izlaska iz Britanije iz EU.

Ona želi da odlaganje bude kraće, do kraja juna, i upozorava pristalice Bregzita koji se protive njenom sporazumu, da ukoliko ne dođe do usvajanja sporazuma o povlačenju narednih dana, produženje bi moglo da traje dugo vremena i da znači da do Bregzita nikada zapravo neće ni doći, naveo je AP.

(Tanjug)