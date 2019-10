Tusk: EU i zvanično odobrila odlaganje Bregzita

BRISEL – Evropska unija i zvanično je danas odobrila da Bregzit bude odložen do kraja januara 2020. godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk.

On je na Tviteru naveo da će to možda biti poslednje produženje roka za Bregzit koje će odobriti preostalih 27 država članica EU i zamolio Britaniju da na najbolji način iskoristi to vreme.

Tusk, koji će krajem novembra napustiti mesto predsednika Evropskog saveta posle pet godina, nikada nije krio da bi voleo da Britaija ostane članica bloka, podseća Rojters.

„Želim da se pozdravim sa vama jer se moja misija ovde približava kraju. Držaću vam palčeve“, poručio je Tusk.

