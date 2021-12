Tuzilac: Moguće krivične prijave za pojedince sa seta

SANTA FE – Neki od ljudi koji su rukovali oružjem na setu vestern filma „Rast“ Aleka Boldvina suočavaju se sa krivičnim prijavama nakon smrtonosne pucnjave tokom snimanja u kojoj je život izgubila snimateljka Halina Hačins, saopštio je danas okružni tužilac u američkoj državi Novi Meksiko.

„Svi koji su učestvovali u rukovanju i upotrebi vatrenog oružja na ovom snimanju imali su obavezu da se ponašaju na način da bezbednost drugih ne bude ugrožena“ izjavila je tužilac okruga Santa Fe Meri Karmak Altvajs, prenosi Rojters.

Ona je rekla da neke od tih osoba mogu biti krivično gonjene zbpg svojih postupakaa i propusta tokom snimanja filma i da tek treba da donese odluku o mogućim optužbama.

Glumac Alek Boldvin negirao je odgovornost za smrtonosni incident na snimanju filma „Rast“, u kojem je poginula direktorka fotografije Halina Hačins.

U ekskluzivnom intervjuu za ABC Njuz rekao je da bi se „ubio da veruje da je njegova krivica“.

U prvoj ispovesti od tragičnog događaja, glumac je rekao da on nije povukao obarač pištolja rekvizita i da ne veruje da će biti krivično gonjen.

„Neko je odgovoran za to što se desilo, a to nisam ja. Da mislim da sam odgovoran ubio bih se i to ne kažem olako“, ispričao je glumac novinaru Džordžu Stefanopulosu, preneo je Glas Amerike.

U pucnjavi je ranjen i reditelj Džoel Suza. Incident na snimanju filma u Santa Feu Novom Meksiku i dalje istražuju nadležni organi te savezne države. Za sada niko nije krivično gonjen.

(Tanjug)

