U Briselu ministri odbrane NATO danas o pomoci Ukrajini

BRISEL – Ministri odbrane zemalja članica NATO i drugih zemalja razgovaraće danas u Briselu o važnosti jačanja partnerstava, ali i o isporuci oružja Ukrajini koja traži značajno povećanje, kako bi zadržala ruske trupe na istoku zemlje, saopštili su zvaničnici Rojtersu.

Bitka za Severodonjeck, grad sa jedva više od 100.000 ljudi pre rata, trenutno je poprište najvećeg sukoba u Ukrajini, a Kijevu je potrebno 1.000 haubica, 500 tenkova i 1.000 dronova između ostalog teškog naoružanja, rekao je u ponedeljak savetnik ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak, navodi britanska agencija.

Današnji sastanak na marginama Severnoatlantskog saveta u formatu ministara odbrane (NAC), vodiće američki ministar odbrane Lojd Ostin po treći put, kada će se grupa od skoro 50 zemalja sastati kako bi razgovarala i koordinirala pomoć Ukrajini.

Prethodni takav sastanak održan je u aprilu u vazduhoplovnoj bazi Ramštajn u Nemačkoj.

„Rusija nije odustala od borbe, uprkos njenom prilično slabom napretku. Ono što ovde imamo je uporna, spora, postepena ruska operacija, a glavni fokus ministara odbrane biće šta je potrebno Ukrajincima da nastave uspeh koji već imaju u usporavanju i osujećivanju tog ruskog cilja “, saopštio je za Rojters visoki zvaničnik američke odbrane, koji je želeo da ostane anoniman.

Američki zvaničnici takođe očekuju saopštenja o dodatnom naoružanju ukrajinskim snagama u narednim danima, a Sjedinjene Države su od ruske invazije 24. februara izdvojile oko 4,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini uključujući artiljerijske sisteme poput haubica i raketnog sistema visoke pokretljivosti (HIMARS).

Bajdenova administracija je saopštila ranije da je od Kijeva dobila uveravanja da to oružje većeg dometa neće biti korišćeno za napad na rusku teritoriju, strahujući da bi to moglo da dovode do eskalacije sukoba, navodi Rojters.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.