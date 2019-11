U CG registrovano 7.200 migranata od početka godine

PODGORICA – Od početka godine u Crnoj Gori je registrovano više od 7.200 migranta, koji su se registrovali i svoj put nastavili dalje prema zemljama Evropske unije (EU), ali i prema Srbiji i BiH, izjavila je šefica kancelarije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Dušica Živković.

Ona je za RTCG saopštila da je krijumčarenje ljudi problem svih država koji se nalaze na ruti migranata.

„To nije samo problem Crne Gore i izazov je sa kojim se svi suočavamo. Ne možemo to da gledamo samo iz ugla Crne Gore. Migracije su kao reka, ona teče kroz sve zemlje regiona na putu ka EU“, istakla je Živkovićeva.

Nedavna akcija u kojoj je uhapšeno više osoba u krijumčarenju ljudi, kako je kazala, pokazuje da se naša policija adekvatno bori protiv svih aktivnosti u polju nelegalnih migracija, posebno krijumčarenja ljudima.

„Od početka godine u Crnoj Gori registrovano je više od 7.200 migranta koji su prošli kroz našu zemlju, registrovali se i nastavili svoj put, da li prema BiH, ili ka Srbiji, u svakom slučaju prema EU. Ne zadržavaju se dugo, ostaju u Crnoj Gori do nedelju dana u proseku. Malo je onih koji traže azil i ostanu duže. Za one koji su u tranzitu pružimo im podršku koliko je to moguće“, rekla je Živković.

Ona je pojasnila da bi građane trebalo informisati da je pomaganje migrantima krivično delo.

„Jer ono što imamo sada prusutno je da se pojavljuju ljudi u lancu krijumčarenja koji se nikad nisu bavili ničim što nije u skladu sa zakonom. Nema razvijene svesti da je to krivično delo. Recimo, taksi vozači bi trebalo da su svesni da to što su zaradili nešto više novca znači da su ušli u kriminalnu aktivnost“, istakla je Živkovićeva.

Govoreći o trgovini ljudima, ona je rekla da je taj problem zastupljen svuda, ali da nije toliko izražen da se država ne može sa njim mogla izboriti.

(Tanjug)