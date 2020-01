„Ubijeno 80 američkih terorista“: Pogledajte trenutak udara iranskih projektila na američku vojnu bazu

Iranska državna televizija objavila je danas da je najmanje 80 „američkih terorista“ ubijeno u iranskom napadu na američke ciljeve u dve baze u Iraku, kao i snimke za koje tvrdi da prikazuju trenutak kada su Iranci napali vazdušnu bazu u Iraku u kojoj su smešteni američki vojnici.

"It's coming, it's coming…third is coming"

Footage allegedly shows the moment that #Iranian missiles lands in #Iraq's Ain AlAssad air base that hosts #US troops pic.twitter.com/wlRQZgYk7C

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 8, 2020