Uhapšeni dvojnici Trampa i Kima, 15 policajaca ih ispitivalo tri sata

Vijetnamske vlasti privele su na ispitivanje Rasela Vajta i Hauarda Eksa, imitatore američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) i severnokorejskog lidera Kim Jong-una, piše britanski dnevnik Independent.

Trump and Kim Jong Un impersonators detained in Vietnam ahead of nuclear summit https://t.co/kSCxQ6ITUB pic.twitter.com/0raPvxlUed

— The Independent (@Independent) February 23, 2019