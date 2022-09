Uljanov: Grosijev izvestaj ima nedostatke, ali je objektivniji

MOSKVA – Izveštaj generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grosija o nuklearnoj elektrani Zaporožje (ZNPP) ima niz nedostataka, ali daje objektivniju i detaljniju sliku onoga što se tamo dešava, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihail Uljanov.

„Kako ja to vidim, izveštaj generalnog direktora o rezultatima posete misije IAEA Zaporoškoj NPP pripremljen je na brzinu i ima niz nedostataka. Ipak, on daje nešto potpuniju i objektivnu sliku stanja u NPP, od one koju su ukrajinski i zapadni političari, ali i mediji, pokušavali da prodaju“, rekao je on u intervjuu TAS S-u.

Uljanov je naveo da su sada dva službenika IAEA stalno u nuklearnoj elektrani i izveštavaju o situaciji u realnom vremenu.

„Kako se njihovo razumevanje situacije u ZNPP bude produbljivalo, izveštaji će, po svoj prilici, postati detaljniji i tačniji. Sekretarijat agencije redovno, jednom u nekoliko dana, objavljuje ažurirane informacije o situaciji u ZNPP“, istakao je Uljanov.

