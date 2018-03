Iznenada umro najomraženiji haker na svetu – on je američkim vlastima prijavio Čelsi Mening (video)

Adrijan Lamo, prozvan najomraženijim hakerom na svetu, preminuo je u 37. godini, javljaju svetski mediji.

Lamo je bio najpoznatiji po odavanju američkog transrodnog vojnika Čelsi Mening kao uzbunjivačice, koja je kasnije osuđena za izdaju zbog krađe hiljada tajnih vojnih dokumenata koje je predala Vikiliksu. Meningova je osuđena na 35 godina zatvora, a pomilovao ju je bivši predsednik SAD Obama.

Adrian Lamo, a Colombian-American hacker, became famous in the early 2000s for breaking into the systems at organizations like The New York Times, and later for his role in Chelsea Manning’s arrest. The cause of death is not yet known. https://t.co/GdbPIvvNlL

— WIRED (@WIRED) March 17, 2018