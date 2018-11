Upozorenje ili… Kakvo to oružje sad testira Severna Koreja

Činjenica da je severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao testiranje novorazvijenog visokotehnološkog strateškog oružja, koje bi prema pisanju tamošnjih medija, „trebalo bi da štiti tu državu kao čelični zid“, izazvala je brojna pitanja, a između ostalog i to da li bi ovaj događaj mogao da naruši atmosferu u pregovorima između Pjongjanga i Vašingtona.

Jevgenij Kim iz Centra za korejske studije na ruskom Institutu za Daleki istok veruje da je smisao ovih testiranja u tome da se pokaže da Severna Koreja nema nameru da kapitulira pred SAD.

„Pritom, nije se radilo niti o lansiranju rakete niti o ispitivanju nuklearnog oružja, inače bi to odmah saznale i objavile Sjedinjene Države. Nije jasno o kakvom testiranju se radilo, ali se može pretpostaviti da je u pitanju bilo ispitivanje naprednog radioelektronskog oružja. Inače, kada su se Kim Džong Un i Tramp susreli u Singapuru, američka strana je dala određena obećanja, poput onog da će do kraja godine formalno objaviti kraj rata na Korejskom poluostrvu. To, međutim, dosad nije učinjeno. Takođe, treba imati u vidu i da su SAD nekoliko puta u međuvremenu pooštravale režim sankcija prema Severnoj Koreji“, ukazuje Kim.

Kako podseća, ove jeseni trebalo je da dođe do još jednog susreta Trampa i Kim Džong Una, ali su Amerikanci naknadno saopštili da sastanak odlažu za početak sledeće godine.

„Naravno da je dobro to što se obe strane spremaju za sastanak, ali glavno je da Severna Koreja ne ostane ’kratkih rukava‘ nakon sprovođenja denuklearizacije. Pjongjang je svojevremeno izneo svoje uslove, kada su govorili o spremnosti da se odreknu nuklearnog arsenala. Oni su tada rekli da su spremni na takav korak ukoliko Seul i Vašington prestanu sa svojom neprijateljskom politikom. Južna Koreja je mnogo toga u tom pravcu već uradila, dok sa strane SAD u tom pogledu nema nikakvih pomaka“, primećuje Jevgenij Kim.

Prema rečima dugogodišnjeg novinara i spoljnopolitičkog komentatora Borislava Korkodelovića, prve reakcije Seula i Vašingtona ukazuju da su Južna Koreja i SAD prilično mirno prihvatili testiranje novog severnokorejskog oružja.

Kako kaže, stručnjaci u Južnoj Koreji misle da se radi o nekoj vrsti konvencionalnog oružja, a sama Severna Koreja nije htela da preterano naglašava ovaj događaj kako ne bi iritirala Amerikance.

Korkodelović primećuje da postoje dve teorije koje bi mogle objasniti prisustvo severnokorejskog lidera na testiranju novog oružja.

„Prema prvoj teoriji, ovo je neka vrsta Kimovog upozorenja Amerikancima da on želi ozbiljniji proces pregovora sa Vašingtonom, koji bi trebalo da dovede do ukidanja ili ublažavanja sankcija Pjongjangu i potpisivanja mirovnog sporazuma. Amerikanci taj proces, naravno, uslovljavaju potpunom denuklearizacijom Severne Koreje, koja opet smatra da je već učinila značajne ustupke u tom smislu i sada očekuju od Amerikanaca nešto zauzvrat. Ovde postoji i momenat žurbe kod Kima, jer je on pod velikim pritiskom ekonomskih sankcija koje koče neophodan privredni razvoj te zemlje“, objašnjava Korkodelović.

Prema drugoj teoriji, zastupljenoj među analitičarima u Seulu, nastavlja Korkodelović, ovaj događaj ima unutrašnju dimenziju jer lider Severne Koreje želi da umiri javnost u svojoj zemlji i predupredi nezadovoljstvo, naročito ono koje možda postoji unutar oružanih snaga.

„Politika u Severnoj Koreji se vodi tako da se ide ka zajedničkom razvoju vojne i privredne komponente. Kako Kim Džong Un sada naročiti naglasak stavlja na privrednu komponentu, testiranjem ovog oružja, on nastoji da pošalje poruku domaćoj javnosti da je sve u redu, da oružane snage i dalje jačaju i da niko ne treba da bude nezadovoljan“, ocenjuje Korkodelović.

Nešto oštrijeg stava je Dmitrij Solonikov, direktor Instituta savremenog državnog razvoja, koji smatra da je testiranje novog oružja dokaz da Severna Koreja nastavlja sa svojom lukavom politikom.

„Severna Koreja se izjašnjava da će prestati da razvija nuklearno oružje, ali oni su već dosta dobro razvili svoj arsenal i stvorili određen broj bojevih glava. Čvrsto obećanje da više ništa neće ispitivati na tom poligonu praktično ne znači mnogo, jer postoje brojni drugi poligoni. Zato valja konstatovati da Pjongjang nije usvojio nikakva ograničenja, kao i da nisu potpisani nikakvi čvrsti međunarodni sporazumi u kojima se govori da ’Severna Koreja nikada neće više razvijati oružje‘, niti je ovakve obaveze na sebe preuzeo predsednik države. Za korejski narod, on i dalje radi na isti način kao i ranije, a glavni državni troškovi Pjongjanga odlaze na industriju koja obezbeđuje taj moćni štit od protivnika, na prvom mestu od SAD“, zaključuje Solonikov za Sputnjik.

Inače, Vašington je na vest da je lider Severne Koreje testirao novo oružje reagovao kratkim saopštenjem, u kom se navodi da „SAD ostaju uverene da će se obećanja koja su dali predsednici Tramp i Kim održati“.

(Sputnjik)