Uznemirujući prizori: Pucnjava, beživotna tela na gomili, krv svuda… (video, foto)

Očevici masakra u džamiji Nur u Krajstčerču na Novom Zelandu opisali su medijima prve utiske nakon pucnjave tokom molitve, ne krijući šok i potresenost.

Nur Hamza (54) iz Malezije rekao je da je sa mnogim drugim ljudima istrčao iz džamije kad je počela pucnjava, prenosi „Nju Zeland herald“.

Sakrili su se iza obližnjeg automobila. Zatim je u džamiju upala naoružana policija, a Hamza kaže da je video mrtva tela na ulazu u džamiju. Kad je pogledao kroz prozor džamije, video je „gomilu tela“.

Rojters prenosi svedočenje drugog očevica koji kaže da je napadač bio beo, plav i da je nosio šlem i neprobojni prsluk.

„Imao je veliku pušku… Ušao je i počeo da puca na sve u džamiji, svuda“, rekao je Ahmed el Mahmud, koji je s nekolicinom vernika iskočio kroz staklena vrata.

Radio Nju Zeland prenosi reči trećeg očevica, koji kaže da je čuo pucnje i video najmanje četiri osobe kako leže na podu, kao i da je „krv bila svuda“.

